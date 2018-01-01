وزير الرى يستعرض خطة حماية الشواطئ الجديدة

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس محمود السعدى، رئيس هيئة حماية الشواطئ، لاستعراض آخر مستجدات الأعمال التى تقوم بها الهيئة والجارى تنفيذها لحماية الشواطئ المصرية من آثار التغييرات المناخية والنحر.



ناقش الاجتماع المشروعات والأعمال المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، التى تستهدف حماية شواطئ المدن الساحلية من العوامل الطبيعية الحرجة والأمواج العالية وعمليات النحر المستمر، التى تتسبب فى فقدان الكثير من الشواطئ، وتعرض بعض المناطق بالغمر بمياه البحر في فترات النوات وهياج البحر، ووضع حلول لأى مشاكل قد تحدث في المناطق القريبة منه، مما يؤدي إلى تهديد الاستثمارات والمشروعات السياحية والمنشآت والطرق والمناطق التاريخية.

