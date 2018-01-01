ترامب يمدح زعيم كوريا الشمالية

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعدة أوصاف منها أنه شخص قاس، وأنه شخصية عظيمة، ولديه قدرة جيدة على التفاوض.



وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس السبت، "كيم جونغ أون، ذكي جدا، شخصية عظيمة، وهو مرح، ومفاوض جيد".



وتابع ترامب "على مدى الأشهر التسعة الماضية في كوريا الشمالية لم يكن هناك اختبارات باليستية ونووية، مثل تلك التي كانت تجريها كوريا الشمالية بانتظام".



وأكد ترامب على أنه يريد أن يرى السلام، وأن تتخلص الولايات المتحدة من كافة الحروب.