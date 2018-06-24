حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 15/ 7/ 2018

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الأحد، الموافق 15/ 7/ 2018، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:



مهنيًا: يكون الوقت ملائما جدا للتفكير في مستقبل هادئ وواعد على الصعيد المهني، بانتظار تطورات مفاجئة تكون سعيدة.

عاطفيًا: محاولتك تبديل أسلوب التعامل مع الشريك يسهم في تحسي العلاقة بينكما وتحصينها، لا تجازف بماضيكما الجميل.

صحيًا: واظب على العمل بهدوء، وادرس خطواتك في كل ما تقوم به، وحافظ على أعصابك الباردة.

