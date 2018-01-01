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الأبراج اليوم
الأحد 15/يوليه/2018 - 02:37 ص

حظك اليوم.. برج الثور الأحد 15/ 7/ 2018

أرشيفية
أرشيفية
نور أيمن
dostor.org/2249381

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الأحد، الموافق 15/ 7/ 2018، وفيما يخص برج الثور قالت:

مهنيًا: تسوي هذا اليوم الأمور العالقة وتقوم باتصالات ناجحة جدا، وتكون متحمسا أكثر من العادة، ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة.
عاطفيًا: لا تهمل ضعف شخصية الشريك بل حاول أن تعززها لديه ليشعر بالثقة بالنفس وباهتمامك الكبير به في أصعب الظروف.
صحيًا: تمارس بعض الرياضات الخفيفة على أمل استعادة رشاقتك على أن تتبعها بالتمارين المكثفة لاحقا.

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