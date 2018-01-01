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السبت 14/يوليه/2018 - 06:28 ص

سعر "الدولار" اليوم فى شركات الصرافة

سعر الدولار
سعر الدولار
دعاء أبو العزم - سيد ابراهيم
dostor.org/2248285

تباينت أسعار الدولار، اليوم السبت، في شركات الصرافة، متأثرة بالتذبذبات المماثلة التى شهدتها أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنوك، والتى ارتفعت بنحو قرشين، ما انعكس على سعرها فى الصرافة، وهو التحرك الأول منذ قرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض.

وقال على الحريري، سكرتير شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إن متوسط سعر شراء الدولار 17.88 جنيه، و17.98 جنيه للبيع، فى شركات الصرافة.

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