الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الخارجية الإيطالى: لن نرسل جنديا واحدا إلى أوكرانيا

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن أي قرارات تخص حلف "الناتو" يجب أن تتخذ بشكل مشترك بين الدول الأعضاء في الحلف وحلفائه.

وقال الوزير تاياني: "نحن جزء من حلف "الناتو" لكن يجب اتخاذ القرارات بشكل جماعي، خيارات كييف شأنها هي، أما نحن فلن نرسل جنديًا إيطاليًا واحدًا إلى أوكرانيا، وما سنسمح به هو استخدام معداتنا العسكرية داخل أوكرانيا فقط".

وبحسب وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني، ليس هناك شك في مسألة رفع القيود المفروضة على كييف بشأن استخدام الأسلحة الغربية.

وأضاف: "إيطاليا ليست في حالة حرب مع أحد، وحتى لو قدمنا ​​مساعدة عسكرية لأوكرانيا، فلا مجال للحديث عن رفع الحظر المفروض على مهاجمة كييف لأهداف عسكرية في روسيا، نريد السلام، وليس ظروفًا تسبق حربًا عالمية ثالثة".

تأتي هذه التصريحات تعليقًا على دعوة أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج إلى رفع القيود المفروضة على استخدام كييف للأسلحة الغربية، بغية توجيه ضربات إلى أهداف داخل الأراضي الروسية. 

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