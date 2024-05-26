الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زعيم المعارضة الإسرائيلية: يجب إغلاق قضية صفقة الرهائن.. أولادنا يموتون فى غزة

زعيم المعارضة الإسرائيلية
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن "هناك قرارًا واحدًا يتعين على الحكومة اتخاذه، وهو إغلاق ملف صفقة الرهائن في قطاع غزة الآن".

وقال لابيد: "في هذا المساء كنت مع عائلات المختطفين في ساحة المختطفين، وعند بوابة بيجن. أولادنا وبناتنا يموتون هناك واحدًا تلو الآخر، ويجب ألا نفوت الفرصة مرة أخرى لإعادتهم إلى ديارهم". 

يأتي هذا في وقت يتزايد فيه الحديث عن إمكانية استئناف المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل.

وأوردت صحف إسرائيلية، أن اجتماعًا عقد مؤخرًا في فرنسا بمشاركة إسرائيلية قطرية أمريكية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، وفق مقترحات جديدة يقدمها الوسطاء المصريون والقطريون.

وتتصاعد الاحتجاجات من جهة عائلات الأسرى الإسرائيليين، مطالبة بعقد صفقة فورية بين إسرائيل وحركة حماس. 

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