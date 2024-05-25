السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باير ليفركوزن يهزم كايزرسلاوترن ويتوج بطلًا لكأس ألمانيا للمرة الأولى منذ 31 عامًا

احتفال لاعبي
احتفال لاعبي

انتصر فريق باير ليفركوزن على نظيره كايزرسلاوترن في المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا بهدف دون رد، ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ 31 عامًا.

وجمع فريق باير ليفركوزن بين ثنائية الدوري وكأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه.

وأنهى باير ليفركوزن الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

أحداث الشوط الأول

واستحوذ فريق باير ليفركوزن على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا وفي مستوى متوسط بين الفريقين ولكن بأفضلية نسبية لفريق باير ليفركوزن.

وسجل جرانيت تشاكا هدف باير ليفركوزن الأول في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وتلقى أوديلون كوسونو البطاقة الصفراء في الدقيقة الثالثة، وتلاها بالبطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء والطرد من الملعب في الدقيقة 44.

وسدد لاعبو كايزر سلاوترن كرة واحدة على المرمى من 4 محاولات وخرجت 3 كرات من الملعب، مقابل 4 تسديدات من 6 محاولات لفريق باير ليفركوزن وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ باير ليفركوزن على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 73% مقابل 27% لصلاح كايزرسلاوترن.

 

أحداث الشوط الثاني

واستمر استحواذ باير ليفركوزن على مجريات اللعب في الشوط الثاني وهدأ الأداء الهجومي بين كلا الفريقين.

وحاول لاعبو باير ليفركوزن تسجيل الهدف الثاني وتأكيد انتصاره باللقب، فيما حاول لاعبو فريق كايزرسلاوترن تسجيل هدف التعادل والاحتفاظ بحظوظه في التتويج باللقب.

وسدد لاعبو كايزرسلاوترن كرتين على المرمى في مجمل أحداث المباراة من أصل 8 محاولات وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، مقابل 5 تسديدات من 11 محاولة وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ لاعبو باير ليفركوزن على مجريات اللعب بنسبة 67% مقابل 33% لصالح كايزرسلاوترن.
 

باير ليفركوزن كايزرسلاوترن كأس ألمانيا مباراة كايزرسلاوترن وباير ليفركوزن نهائي كأس ألمانيا

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