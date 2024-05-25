"الخلطة عليكم والديك الرومي علينا".. صاحب محل طيور يساند الأهلي بطريقته الخاصة

فى محافظة سوهاج وبالتحديد في مدينة ناصر، دأب الشاب «عبد الحليم» فى العقد الثالث من العمر على تشجيع ناديه المفضل «الأهلى»، بإعلانه أن صاحب التوقع الصحيح بفوز المارد الأحمر، سيكافئه بديك رومي للفائز الأول، وأرنب هدية من محل الطيور لعدد 5 فائزين آخرين.

لم تكن هى المرة الأولى التي يعلن فيها ابن محافظة سوهاج هدية لزبائنه المبشرين بالفوز لناديه، فقد أهدى عدد من المواطنين «الفراخ الحية والمذبوحة»، في مباراة سابقة شارك فيها النادى الأهلى والوداد وفاز أصحاب التوقع بالهدايا.

يقول عبد الحليم محروس، صاحب محل طيور، إنه وأخوته يعشقون النادى الأهلى، منذ صغرهم: «عندما يكون النادي فى مباراة هامة خارج أو داخل مصر نقوم بتشجيعه من خلال هدايا عينية من محلات الطيور الخاصة بهم لأصحاب التوقع الصحيح بالفوز لكى نفرح جميعا بالفوز».

وتابع ممازحا لـ الدستور: الخلطة عليك النهاردة والديك الرومى علينا لو فاز النادى الأهلى”، متوقعا أن يفوز الأحمر 2/1 ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف، أن المباراة الماضية أعلنا عن الفوز ب«دكر بط» وكان من نصيب صاحب التوقع الصحيح أحد زبائن المحل.

على الجانب الآخر أعتبر احد رواد مواقع التواصل الاجتماعى أنه هذا الأمر محرم ويعد مراهنات على الفوز.

ويعقب على ذلك الشيخ عبدالرحمن أحمد من الأزهر الشريف، بأن الموضوع ليس به شبه دينية فى المراهنات التي ينهى عنها الشرع لكن تنحصر الفكرة فى نوع من أنواع الدعاية لمحل الطيور والترويج له بطريقة مقبولة، فى إطار الفكاهة والتسلية حيث يقوم أصحاب الصفحات والمواقع بالتصوير معه، ويقوم المتابعون بالنشر عبر الصفحة مما يزيد المتابعين لتجارته.