محمد العبد رئيسًا لقطاعات الشئون المالية بشركة الخدمات الطبية

أصدر د.محمد اسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر قرارا بتعين المحاسب محمد العبد لشغل وظيفة رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية بالدرجة الممتازة.

وجاء في قرار التعيين الصادر بتاريخ 19 مايو 2024 برقم 82 أن مدة شغل الوظيفة لمدة سنتين او حتي تاريخ بلوغها السن القانوني للإحالة للمعاش ايهما اقرب، على أن يمنح بداية أجر الوظيفة أو يحتفظ بمرتبه الذى كان يتقاضاه مضافًا اليه علاوة بنسبة 7% ايهما أكبر مع منحة بدل التمثيل المقرر للوظيفة.

وذكر قرار التعيين أن القرار جاء بعد الاطلاع علي القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية. وعلى القرار الوزاري رقم ۲۰۰۱/٥٤٦ بتاريخ ۲۰۰۱/۱۱/۲۱ بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وما تلاها من تعديلات، وعلى لائحة النظام الاساسي للشركة وعلي موافقة الجمعية العمومية العامة غيرالعادية للشركة القابضة لكهرباء مصر علي إنشاء شركة الخدمات الطبية.

بجلستها المنعقدة بتاريخ 2019/2/5، وعلى قرار مجلس إدارة الشركة بالجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ 5/7/2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لشركة الخدمات الطبية.

وعلى إعلان الشركة رقم (1) لسنه 2024 لشغل وظيفة رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية، وعلى موافقة مجلس الادارة بالجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٩ بشأن شغل وظيفة.