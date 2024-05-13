الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الخدمات الطبية تنتهي من الكشف على 508 من العاملين في كهرباء جنوب القاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت شركة الخدمات الطبية للعاملين في الكهرباء برئاسة الدكتور محمد إسماعيل سليم، بالتعاون مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فعاليات اليوم الثانى لقافلة الواحات البحرية بقطاع الجيزة الطبي بالكشف على 218 مريضا، بإجمالى 508 مرضى فى اليومين.

ووقعت القافلة الكشف الطبى على العاملين وأقاربهم سواء المتواجدين بالخدمة أو المحالين للمعاش وأسرهم بالتعاون مع اللجنة النقابية بالشركة.

ويشرف على القافلة مجموعة من قيادات شركة الخدمات الطبية تتقدمهم الدكتورة غادة ماهر رئيس قطاع الجيزة الطبي، والدكتور نزيه أحمد رفعت رئيس قطاع الإسماعيلية والمشرف على القوافل الطبية، والدكتور محمد ابو المعاطى مدير عام الخدمات الطبية بقطاع الجيزة الطبى.

 

شركة الخدمات الطبية للعاملين في الكهرباء الدكتور محمد إسماعيل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قطاع الجيزة الطبي الواحات البحرية الشركة القابضة لكهرباء مصر

مواد متعلقة

أول تعليق من الكهرباء على خسائر "هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية"

الأكثر قراءة

مصطفى بكرى: اتحاد القبائل العربية لا يتجاوز الدستور ويعد سندًا وظهيرًا لكل مؤسسات الدولة

أشرف زكي يكشف حقيقة الحالة الصحية للزعيم عادل إمام (فيديو)

أحمد الشيخ يفتح النار على حسام حسن بسبب تصريحاته.. ماذا قال؟

أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة ويكشف عن مشروع أرباحه قد تفوق دخل السياحة

صدمة فى تل أبيب.. تقارير عبرية: دعم مصر دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية «كارثة لإسرائيل»

حسام حسن يتحدث عن عودة الشناوى وحقيقة خلافه مع لاعبى الزمالك وعمر كمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟