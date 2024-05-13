الخدمات الطبية تنتهي من الكشف على 508 من العاملين في كهرباء جنوب القاهرة

نظمت شركة الخدمات الطبية للعاملين في الكهرباء برئاسة الدكتور محمد إسماعيل سليم، بالتعاون مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فعاليات اليوم الثانى لقافلة الواحات البحرية بقطاع الجيزة الطبي بالكشف على 218 مريضا، بإجمالى 508 مرضى فى اليومين.

ووقعت القافلة الكشف الطبى على العاملين وأقاربهم سواء المتواجدين بالخدمة أو المحالين للمعاش وأسرهم بالتعاون مع اللجنة النقابية بالشركة.

ويشرف على القافلة مجموعة من قيادات شركة الخدمات الطبية تتقدمهم الدكتورة غادة ماهر رئيس قطاع الجيزة الطبي، والدكتور نزيه أحمد رفعت رئيس قطاع الإسماعيلية والمشرف على القوافل الطبية، والدكتور محمد ابو المعاطى مدير عام الخدمات الطبية بقطاع الجيزة الطبى.