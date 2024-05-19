الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نجاح كبير للنسخة الخامسة من مسابقات " The Games " في نادي مدينتي

The Games
The Games

اختتمت امس السبت ١٨ مايو فعاليات النسخة الخامسة من مسابقات " The Games " والتي اقيمت في نادي مدينتي الرياضي على مدار يومين. وشهدت المسابقات منافسة كبيرة واجواء حماسية بين اللاعبين في اكثر من ٢٥ لعبة رياضية فردية وجماعية، والذين يمثلون عددا من الشركات والسفارات والمدارس.

وتهدف المسابقة الى تشجيع الشباب من الجنسين ومختلف الاعمار على ممارسة الرياضة من اجل صحة أفضل وتعزيز الولاء والانتماء وتقوية الروابط الاجتماعية.

ويستضيف نادي مدينتي، فعاليات The Games في اطار حرصه على استضافة مختلف الفعاليات الرياضية المميزة. ويعد نادي مدينتي، أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى، من أكبر الأندية الرياضية والاجتماعية في مصر، فهو مقام على مساحة 200 فدان ويضم العديد من المنشآت الرياضية التي تم إنشائها وفق أحدث المواصفات العالمية، ما يؤهلها لاستضافة البطولات المحلية والدولية، كان آخرها بطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات ٢٠٢٢. ويضم نادي مدينتي  العديد من الأكاديميات الرياضية لمختلف الألعاب الفردية والجماعية والتي نجحت في اكتشاف العديد من المواهب الرياضية وتطوير مستواهم، منها أكاديمية ليفربول لكرة القدم واكاديمية فيسبريم الدولية لكرة اليد وغيرها.

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