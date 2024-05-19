الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انفجارات فى رفح الفلسطينية.. مراسل "إكسترا نيوز": المدينة تحولت لمسرح عمليات

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

كشف عوض الغنام مراسل "إكسترا نيوز"، آخر تطورات الأوضاع في "رفح الفلسطينية"، قائلا: "معبر رفح من الجانب الفلسطيني تحول لمسرح فعلي للعمليات العسكرية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل حتى الآن لم تطبق قبضتها على كامل مدينة رفح الفلسطينية، لافتا إلى أن القصف تزداد حدته في الساعات الأولى من المساء وحتى منتصف الليل.

وتابع الغنام: "كنا شهود عيان أمس على توجيه ضربات حماس القاسية على إسرائيل، وكأنه تحول إلى فخ حقيقي يدفع ثمنه الجنود الإسرائيليين الذين وصل عدد قتلاه الآن إلى 17 جندي وعشرات الإصابات بينهم إصابات خطيرة"، مؤكدا أن شدة الصراع زادت للغاية في ساعات متاخرة من ليلة أمس.

وخلال تغطيته على الهواء مباشرة، دوت انفجارات وقصف متبادل بين القوات الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، حيثما أشار عوض الغنام مراسل “إكسترا نيوز” والذي يغطي الأحداث على مقربة من الأحداث من أمام معبر رفح. 

رفح الفلسطينية رفح مدينة رفح قصف إسرائيلي اكسترا نيوز

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز": 1400 منزل تم تدميرها فى أحياء مزدحمة بالسكان فى رفح

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

القبض على خادمتين سرقتا فيلا غادة عبدالرازق بالمعادى

مسئول إيرانى: حياة الرئيس ووزير الخارجية فى خطر عقب حادث المروحية

"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات طائرة الرئيس الإيرانى المفقودة ومن على متنها

"الداخلية الإيرانية" تكشف كواليس ما حدث فى طائرة إبراهيم رئيسى

تفاصيل تعرض طائرة الرئيس الإيرانى لحادث وقوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا