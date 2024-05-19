انفجارات فى رفح الفلسطينية.. مراسل "إكسترا نيوز": المدينة تحولت لمسرح عمليات

كشف عوض الغنام مراسل "إكسترا نيوز"، آخر تطورات الأوضاع في "رفح الفلسطينية"، قائلا: "معبر رفح من الجانب الفلسطيني تحول لمسرح فعلي للعمليات العسكرية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل حتى الآن لم تطبق قبضتها على كامل مدينة رفح الفلسطينية، لافتا إلى أن القصف تزداد حدته في الساعات الأولى من المساء وحتى منتصف الليل.

وتابع الغنام: "كنا شهود عيان أمس على توجيه ضربات حماس القاسية على إسرائيل، وكأنه تحول إلى فخ حقيقي يدفع ثمنه الجنود الإسرائيليين الذين وصل عدد قتلاه الآن إلى 17 جندي وعشرات الإصابات بينهم إصابات خطيرة"، مؤكدا أن شدة الصراع زادت للغاية في ساعات متاخرة من ليلة أمس.

وخلال تغطيته على الهواء مباشرة، دوت انفجارات وقصف متبادل بين القوات الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، حيثما أشار عوض الغنام مراسل “إكسترا نيوز” والذي يغطي الأحداث على مقربة من الأحداث من أمام معبر رفح.