الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حمزة" يهزم لاعب التشيك ويضمن ميدالية لمصر في بطولة الجائزة الكبرى للسلاح

محمد حمزة يهزم لاعب
محمد حمزة يهزم لاعب التشيك

حقق البطل المصري محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش، الفوز على بطل التشيك بنتيجة 15-14 في ربع نهائي بطولة الجائزة الكبرى، المقامة حاليا في مدينة شنجهاي بالصين.

وتأهل حمزة بذلك إلى الدور نصف النهائي ليضمن بذلك الحصول على ميدالية لمصر، في لعبة السلاح.

ومن المنتظر أن يواجه حمزة بعد قليل في نصف النهائي، نظيره “كا لونج شيونج” بطل هونج كونج وصاحب ذهبية دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وكان قد بدأ حمزة مشواره بالبطولة بالفوز على بطل بيلاروسيا بنتيجة 15-13 في دور الـ64 قبل أن يفوز على مواطنه علاء أبوالقاسم بنتيجة 15-12 في دور الـ32.

وفي ثمن النهائي فاز حمزة بنتيجة 15-13 على بطل إسبانيا قبل أن يواصل تألقه ويفوز على بطل التشيك باللمسة الذهبية بنتيجة 15-14.

وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من، علاء أبو القاسم، ومحمد حمزة، ومحمد حسن، ومحمد عصام، وعبدالرحمن طلبة، صالح خليل، ويقود المنتخب فنيًا الكابتن ماهو حمزة.

 

زياد السيسي يحقق ذهبية تاريخية لمصر ببطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف بكوريا

نجح زياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف، في تحقيق الميدالية الذهبية بمنافسات بطولة الجائزة الكبرى المقامة حاليًا في مدينة سيول بكوريا الجنوبية.

وتمكن زياد من تحقيق فوزا تاريخيا على نظيره بطل جورجيا "ساندرو  بازادي" المصنف الأول عالميا في المباراة النهائية بنتيجة 15-13.

وكان قد بدأ زياد السيسي مشواره بالبطولة بالفوز على بطل اليابان في دور الـ64 بنتيجة 15-10 قبل أن يفوز على بطل إيطاليا بنتيجة 15-5 في دور الـ32 فيما فاز على بطل فرنسا بنتيجة 15-11 في ثمن النهائي.

وفي مباراة ربع النهائي فاز زياد على بطل فرنسا الآخر بنتيجة 15-8 قبل أن يواصل تألقه ويفوز على بطل أمريكا باللمسة الذهبية بنتيجة 15-14 في نصف النهائي ثم يحصد الذهبية بالفوز على بطل جورجيا في النهائي.

وشهدت البطولة مشاركة الثلاثي محمد عامر وزياد السيسي وأدهم معتز من مصر على صعيد الرجال، فيما شاركت ندى حافظ في منافسات السيدات.

وضمت قائمة المنتخب المصري المشارك في البطولة كل من زياد السيسى، محمد عامر، أدهم معتز، ندى حافظ، ويقود الفريق فنيا المدير الفني فينسيت انسيتيت فيما يتواجد مع البعثة الدكتور يوسف حسن دكتور العلاج الطبيعي.

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