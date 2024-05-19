إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية هربا من الحر (صور)

مع ارتفاع درجات الحرارة يهرب المصطافون إلى شواطئ البحر للتخفيف من حرارة الطقس والاستمتاع بإجازتهم الصيفية، وسجلت درجات الحرارة اليوم 34 درجة مئوية، مما دفع المصطافين إلى التواجد على شواطئ عروس المتوسط للسباحة والتخفيف من حرارة الطقس.

الراية خضراء

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الرايات على شواطئ الإسكندرية خضراء وهي تعني إتاحة النزول لبحر الإسكندرية والاستمتاع بالسباحة، إضافة إلى أن البحر في شواطىء القطاع الغربي هادىء ومستقر.

عدم السماح بدفع إكراميات

وأكدت السياحة والمصايف على المصطافين بعدم السماح بفرض إكراميات غير مستحقة الدفع خارج سعر التذكرة الرسمي والذي يشمل كافة خدمات الشاطئ.