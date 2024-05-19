الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية هربا من الحر (صور)

شواطىء الاسكندرية
شواطىء الاسكندرية

مع ارتفاع درجات الحرارة يهرب المصطافون إلى شواطئ البحر للتخفيف من حرارة الطقس والاستمتاع بإجازتهم الصيفية، وسجلت درجات الحرارة اليوم 34 درجة مئوية، مما دفع المصطافين إلى التواجد على شواطئ عروس المتوسط للسباحة والتخفيف من حرارة الطقس.

الراية خضراء

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الرايات على شواطئ الإسكندرية خضراء وهي تعني إتاحة النزول لبحر الإسكندرية والاستمتاع بالسباحة، إضافة إلى أن البحر في شواطىء القطاع الغربي هادىء ومستقر. 

عدم السماح بدفع إكراميات

وأكدت السياحة والمصايف على المصطافين بعدم السماح بفرض إكراميات غير مستحقة الدفع خارج سعر التذكرة الرسمي والذي يشمل كافة خدمات الشاطئ.

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شواطىء الاسكندرية الإسكندرية الراية خضراء ادارة السياحة والمصايف مصطافو الاسكندرية

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