ولى عهد الأردن يتابع البرنامج التنفيذى لتحديث القطاع العام

تابع ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الجلسة الافتتاحية للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، في المملكة الأردنية الهاشمية، بين عامين.

اللقاء التفاعلي عقد بدار رئاسة الوزراء، وفيه كشف رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة التزام الحكومة بالعمل المستمر لتحقيق التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وبيّن د. الخصاونة أن تحديث القطاع العام حجر أساس في مسيرة التحديث الشامل لتطوير قطاع عام ممكن وفعال.

وجرى اللقاء بحضور عدد من الوزراء والمعنيين، الذين شاركوا في جلسات تفاعلية تناقش عددا من المواضيع، منها الموارد البشرية في القطاع العام والرقمنة والخدمات الحكومية، والتربية وتنمية الموارد البشرية، والاستثمار.

وحفز حضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مجريات اللقاء الذي وصفه رئيس الوزراء، د. بشر الخصاونة، خلال كلمته في بدء الجلسات بالتأكيد على ثوابت مهمة، في مراحل التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ترتكز على أ:

*أولا:

خارطة طريق تحديث القطاع العام تمتد لعشر سنوات تنتهي عام 2033، أسوة بمساري التحديث السياسي والاقتصادي، وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل.

*ثانيا:

الحكومة الأردنية، أطلقت المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي للخارطة للأعوام 2022 – 2025، والتي تتضمن 33 هدفا استراتيجيا ينبثق عنها 206 مبادرات.

*ثالثا:

تتكون خارطة الطريق من ثلاثة محاور أساسية؛ تطوير الخدمات، والتطوير المؤسسي، وتطوير التشريعات، وتتضمن مكونات لتطوير الموارد البشرية، والخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسة وصنع القرار، والتشريعات، والثقافة المؤسسية.

*رابعا:

خارطة الطريق واقعية وتدرجية، وشارك في صياغتها ممثلون عن القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.

*منجزات مرحلة مستمرة ومهمة. رئيس الوزراء د. الخصاونة، تحدث بين يدي سمو ولي العهد، حول أبرز منجزات عام 2023 من البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، الذي قال عنه:

*1:

بلغت نسبة الإنجاز فيه 90 بالمائة من الأولويات الموضوعة للعام ذاته، مبينا أنه جرت أتمتة 49 بالمائة من الخدمات الحكومية، وتفعيل 900 ألف هوية رقمية، وتشمل خطط الحكومة أتمتة جميع خدماتها وتفعيل ٣٫٥ مليون هوية رقمية بنهاية عام 2025.

*2:

بدأ العمل في مراكز للخدمات الشاملة في مطار الملكة علياء الدولي، وإربد، ومنطقة المقابلين، أُنجزت فيها نحو 2 مليون معاملة بمعدل رضا العملاء تجاوز 90 بالمائة.

*3.:

العام الحالي 2024 سيشهد إنشاء وإعادة تأهيل ثمانية مراكز جديدة للخدمات الشاملة في عدة محافظات.

*4:

راجعت الحكومة عددا من التشريعات والقوانين الاقتصادية لإزالة المعوقات الإدارية والبيروقراطية، وأعادت النظر في بعض الإجراءات تماشيا مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

*5:

وأقرت الحكومة الأردنية، استراتيجية الموارد البشرية للأعوام 2023-2027، وبدأت بإعداد الأنظمة الخاصة بإدارة الموارد البشرية، وأطلقت برامج تعزيز قدرات الموظفين.