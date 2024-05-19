وزير الاتصالات: الدولة ضاعفت برامج تدريب الشباب 34 مرة في عهد السيسي

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن أن وزارة الاتصالات حرصت على التوسع في جميع مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية، حيث ارتفعت موازنة التدريب بالوزارة خلال 5 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنحو 34 ضعف لترتفع من 50 مليون جنيه خلال العام المالي 2018/2019 إلى 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، كما ارتفع عدد المتدربين بنحو 100 مرة، ليرتفع من 4 آلاف متدرب إلى 400 ألف متدرب.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتدريب وتأهيل الشباب وبناء القدرات والكوادر البشرية، بهدف خلق جيل جديد قادر على مواجهة التحديات الرقمية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز حظوظ الشباب المصري في المنافسة على الوظائف في السوق الإقليمي والعالمي، بجانب سد الفجوة التشغيلية في السوق المحلي في عدة مجالات مهمة، منها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي والبنية التحتية السيبرانية وحماية الفضاء الإلكتروني.

وأكد الوزير أن مراكز إبداع مصر الرقمية بدأت بثلاثة مراكز ووصلت حتى الآن إلى عشرين مركزًا، وأن الهدف هو الوصول خلال العام المالي المقبل إلى مركز في كل محافظة.

وأشار إلى تنظيم محافل للتواصل بين الشركات الناشئة والمستثمرين داخل المراكز، لافتا إلى نجاح 40 شركة ناشئة في مركزي إبداع مصر الرقمية في القاهرة والجيزة خلال العامين الماضيين في جذب استثمارات بقيمة 40 مليون دولار، كما تم احتضان أكثر من 55 شركة ناشئة في مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات.

وأوضح أن الوزارة تقدم برامج تدريب لرواد الأعمال من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية لتمكينهم من اكتساب مهارات تقنية واقتصادية وتسويقية ومالية تمكنهم من بناء حلول تقنية وتسويقها واختيار الأسواق وتسعير المنتجات التي توفرها شركاتهم وتحقيق أرباح.

وجاء ذلك خلال افتتاح فعاليات قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني التي تنعقد في الفترة من 19 – 21 مايو، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، بحضور قيادات الوزارة وخبراء صناعة الأمن السيبراني في مصر والمنطقة العربية، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.