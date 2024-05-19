الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الاتصالات: الدولة ضاعفت برامج تدريب الشباب 34 مرة في عهد السيسي

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن أن وزارة الاتصالات حرصت على التوسع في جميع مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية، حيث ارتفعت موازنة التدريب بالوزارة خلال 5 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنحو 34 ضعف لترتفع من 50 مليون جنيه خلال العام المالي 2018/2019 إلى 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، كما ارتفع عدد المتدربين بنحو 100 مرة، ليرتفع من 4 آلاف متدرب إلى 400 ألف متدرب.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتدريب وتأهيل الشباب وبناء القدرات والكوادر البشرية، بهدف خلق جيل جديد قادر على مواجهة التحديات الرقمية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز حظوظ الشباب المصري في المنافسة على الوظائف في السوق الإقليمي والعالمي، بجانب سد الفجوة التشغيلية في السوق المحلي في عدة مجالات مهمة، منها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي والبنية التحتية السيبرانية وحماية الفضاء الإلكتروني.

وأكد الوزير أن مراكز إبداع مصر الرقمية بدأت بثلاثة مراكز ووصلت حتى الآن إلى عشرين مركزًا، وأن الهدف هو الوصول خلال العام المالي المقبل إلى مركز في كل محافظة.

وأشار إلى تنظيم محافل للتواصل بين الشركات الناشئة والمستثمرين داخل المراكز، لافتا إلى نجاح 40 شركة ناشئة في مركزي إبداع مصر الرقمية في القاهرة والجيزة خلال العامين الماضيين في جذب استثمارات بقيمة 40 مليون دولار، كما تم احتضان أكثر من 55 شركة ناشئة في مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات.

وأوضح أن الوزارة تقدم برامج تدريب لرواد الأعمال من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية لتمكينهم من اكتساب مهارات تقنية واقتصادية وتسويقية ومالية تمكنهم من بناء حلول تقنية وتسويقها واختيار الأسواق وتسعير المنتجات التي توفرها شركاتهم وتحقيق أرباح.

وجاء ذلك خلال افتتاح فعاليات قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني التي تنعقد في الفترة من 19 – 21 مايو، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، بحضور قيادات الوزارة وخبراء صناعة الأمن السيبراني في مصر والمنطقة العربية، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزير الاتصالات وزارة الاتصالات مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية 400 ألف متدرب الشباب الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

وزير الاتصالات يفتتح قمة الأمن السيبرانى

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

القبض على خادمتين سرقتا فيلا غادة عبدالرازق بالمعادى

"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات طائرة الرئيس الإيرانى المفقودة ومن على متنها

"الداخلية الإيرانية" تكشف كواليس ما حدث فى طائرة إبراهيم رئيسى

"منار" في دعوى خلع: "قفشت جوزي عند جارتي وقالي بصلح الخنفية"

تفاصيل تعرض طائرة الرئيس الإيرانى لحادث وقوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا