الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فقدان الاتصال بطائرة تقل نائب رئيس مالاوى و9 آخرين

جريدة الدستور

قالت وسائل إعلام إن طائرة تحمل نائب رئيس مالاوي سولوس تشيلما وتسعة آخرين اختفت من عن الرادار.

وأفادت الخدمة الإفريقية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الإثنين باختفاء طائرة كانت تقل نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما وتسعة آخرين.

في السياق، أوضحت  الرئاسة في مالاوي اليوم الاثنين إن طائرة كانت تقل نائب الرئيس ساولوس كلاوس تشيليما وتسعة آخرين اختفت.

وذكر مكتب رئيس مالاوي ومجلس الوزراء في بيان "جميع جهود سلطات الطيران للتواصل مع الطائرة منذ أن اختفت من على شاشات الرادار باءت بالفشل حتى الآن".

وورد في البيان أن تشيليما (51 عاما) كان على متن طائرة لقوات الدفاع في مالاوي غادرت العاصمة ليلونجوي الساعة 0917 بالتوقيت المحلي (0717 بتوقيت جرينتش)، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

نائب رئيس مالاوي طائرة نائب رئيس مالاوي

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