الأحد 19 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قنا: 16 عرضًا مسرحيًا مجانيًا لمحافظات إقليم جنوب الصعيد الثقافي

محافظة قنا
محافظة قنا

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا بأن قصر ثقافة قنا أطلق عروض الموسم المسرحي لإقليم جنوب الصعيد الثقافى ضمن برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والفنون.

يأتى ذلك في إطار الإهتمام بالفنون المسرحية ودعم وتنمية المواهب الشابة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

وقال عبد الباقي إن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني تواصل تقديم عروض الموسم المسرحي الحالي بجميع المحافظات، حيث ستقدم 16 عرضًا مسرحيًا مجانيًا لمحافظات إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بدءً من يوم السبت الموافق 18 مايو حتى السبت القادم  الموافق 25 مايو الحالي علي مسرح قصر ثقافة قنا، مشيرا  إلي انه سيتم تقديم عرضان كل يوم: العرض الأول الساعة الخامسة مساءً والعرض الثاني الساعة  التاسعة مساءً  علي مسرح قصر ثقافة قنا والعروض المسرحية المقدمة تابعة للفروع الثقافية "أسوان، الأقصر، قنا، والبحر الأحمر".

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة قنا أن الافتتاح بدأ بعرض مسرحية "المريد" لفرقة قنا القومية من إخراج محمد العدل، وتأليف محمد علي ابراهيم، واشعار محمد موسي،  وموسيقي والحان محمد نشأت، وديكور شادي قطامش،  واستعراض محمد  بريقع، وتنفيذ موسيقي محمد فارس، ومخرج منفذ محمد مرتضي، موضحا ان العرض يحكى عن شخصية (مريد) أحد أفراد طائفة الحشاشين التي يرأسها شيخ الجبل رشيد الدين سنان وحسن الصباح تلميذ مؤسس الطائفة،  تلك الطائفة المعادية للدولة الإسلامية تحت قيادة صلاح الدين الأيوبي الذى عان منها وكاد ان يغتال عن طريق احد افرادها، حتي واتته فكرة أن يقوم بتجنيد أحد أفراد   الطائفة وهو شخصية مريد حتي يأتي له برأس رشيد الدين سنان وينجح في ذلك واراح الأمة من خطر تلك الطائفة.

وجاء العرض الثانى بعنوان "الهانم" لفرقة إسنا المسرحية العرض يدور احداثه حول سيدة عجوز تعود لمسقط راسها للانتقام من حبيبها وبلدتها بعد أعوام من هروبها من بطش أهلها بسبب حبيبها.

"الهانم" بطولة فرقة قصر ثقافة اسنا المسرحية، أشعار محمد كمال، ديكور وملابس محمد منتصر، موسيقى وألحانبهاء صبحى، استعراضات مصطفى ابراهيم، تأليف حسام عبدالعزيز، اخراج احمد حسين. قام بإنتاج العروض الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

قنا محافظ قنا محافظة قنا اشرف غريب الداودي - جنوب الصعيد

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