الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لإحياء ذكرى النكبة.. مئات المتظاهرين المناصرين لفلسطين يتجمعون في واشنطن (صور)

متظاهرون في واشنطن
متظاهرون في واشنطن يحيون ذكري النكبة

احتشد مئات المتظاهرين على مرأى من مبنى الكابيتول وهتفوا بشعارات مؤيدة للفلسطينيين وانتقدوا الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.

ويحيي المحتجون ذكرى حاضر أليم الحرب في غزة وماض أشد إيلاما النزوح الجماعي لنحو 700 ألف فلسطيني فروا أو أجبروا على الخروج في عام 1948.
 

مئات المتظاهرين المناصرين للفلسطينيين يتجمعون في واشنطن لإحياء ذكرى حاضر أليم وماض أشد إيلاما (صور)
متظاهرون في واشنطن يحيون ذكري النكبة 


وتحدى حوالي 400 متظاهر هطول الأمطار المتواصلة للتجمع في متنزه "ناشونال مول" في الذكرى السادسة والسبعين للنكبة.
 

مئات المتظاهرين المناصرين للفلسطينيين يتجمعون في واشنطن لإحياء ذكرى حاضر أليم وماض أشد إيلاما (صور)
متظاهرون في واشنطن يحيون ذكري النكبة 


وترددت بين الحشد عبارات "لا سلام على الأراضي المسروقة" و"أوقفوا القتل و"أوقفوا الجريمة" و"أخرجوا إسرائيل من فلسطين".

كما صب المتظاهرون جام غضبهم على الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يتهمونه بالتظاهر بالقلق إزاء عدد القتلى في غزة، وقالوا: "بايدن، سوف ترى إرثك من الإبادة الجماعية".
 

مئات المتظاهرين المناصرين للفلسطينيين يتجمعون في واشنطن لإحياء ذكرى حاضر أليم وماض أشد إيلاما (صور)
متظاهرون في واشنطن يحيون ذكري النكبة 


وفي يناير تجمع الآلاف من النشطاء المناصرين للفلسطينيين في عاصمة البلاد في واحدة من أكبر الاحتجاجات في الذاكرة الحديثة.

وكانت هناك دعوات لدعم الحقوق الفلسطينية والوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

مئات المتظاهرين المناصرين للفلسطينيين يتجمعون في واشنطن لإحياء ذكرى حاضر أليم وماض أشد إيلاما (صور)
متظاهرون في واشنطن يحيون ذكري النكبة 


وتأجج إحياء الذكرى هذا العام بالغضب إزاء الحصار المستمر على غزة.

كما أن هناك غضبا واسع النطاق أيضا بسبب حملة القمع العنيفة ضد العديد من معسكرات الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات في جميع أنحاء البلاد.
 

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