"الصحة" توجه نصائح مهمة للمواطنين تزامنا مع الموجة الحارة

وجه الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة، عدة نصائح مهمة للمواطنين تزامنًا مع الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد في الساعات الأخيرة، مؤكدًا أن ثمة مجمعة رئيسية من الأمراض مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، أولها الإجهاد الحراري، وإذا لم يتم علاجه يتحول إلى ما يُسمى بضربة الشمس.

نصائح مهمة للمواطنين تزامنا مع الموجة الحارة

وقال متحدث وزارة الصحة، خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إن من أهم أعراض الإجهاد الحراري بداية من الدوخة لجفاف الجلد وانخفاض ضغط الدم وصداع.

وعن أهم النصائح التي وجهها للمواطنين، أوضح متحدث وزارة الصحة، إنه يجب عدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس مباشرة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة واختيار الأوقات البعيدة عن الذروة، وهي تواجد الشمس في كبد السماء مع ارتداء الملابس الخفيفة والإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية وليس المنبهات مثل الشاي والقهوة.

ونصح متحدث وزارة الصحة المواطنين في حال التعرض لأية أعراض إجهاد أو صداع التوقف عن ممارسة أي مجهود بدني عبر الاستراحة، وتغطية رأسه بأي واقي في حال التعرض المباشر للشمس، محذرًا من عرض ارتفاع درجة الحرارة المصحوب بدوار، قائلًا: في حال الإحساس بهذا العرض ينصح بالتوجه لأقرب طوارئ في أقرب مستشفى.

"الصحة" تحذر أصحاب الأمراض المزمنة من الموجة الحارة

وحذر الشرائح العمرية الصغيرة والمسنة وأصحاب الأمراض المزمنة والمصابين بالسمنة والأمراض النفسية بأنهم الشرائح الأكثرعرضة للإصابة بالإجهاد الحراري، قائلًا: "أصحاب الفئات العمرية من الأطفال أقل من أربع سنوات وكبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري، وهناك صحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى ارتفاع ضغط الدم أو أصحاب أمراض القلب أو من يتناولون مضادات والمهدئات وأدوية الأمراض النفسية تؤدي لسهولة الإصابة بالإجهاد الحراري وأصحاب السمنة المفرطة".