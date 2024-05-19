الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصحة" توجه نصائح مهمة للمواطنين تزامنا مع الموجة الحارة

موجة حارة
موجة حارة

وجه الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة، عدة نصائح مهمة للمواطنين تزامنًا مع الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد في الساعات الأخيرة، مؤكدًا أن ثمة مجمعة رئيسية من الأمراض مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، أولها الإجهاد الحراري، وإذا لم يتم علاجه يتحول إلى ما يُسمى بضربة الشمس.

نصائح مهمة للمواطنين تزامنا مع الموجة الحارة 

وقال متحدث وزارة الصحة، خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إن من أهم  أعراض الإجهاد الحراري بداية من الدوخة لجفاف الجلد وانخفاض ضغط الدم وصداع.

وعن أهم النصائح التي وجهها للمواطنين، أوضح متحدث وزارة الصحة، إنه يجب عدم التعرض مباشرة  لأشعة الشمس مباشرة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة واختيار الأوقات البعيدة عن الذروة، وهي تواجد الشمس في كبد السماء مع ارتداء الملابس الخفيفة والإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية وليس المنبهات مثل الشاي والقهوة.

ونصح متحدث وزارة الصحة المواطنين في حال التعرض لأية أعراض إجهاد أو صداع التوقف عن ممارسة أي مجهود بدني عبر الاستراحة، وتغطية رأسه بأي واقي في حال التعرض المباشر للشمس، محذرًا من عرض ارتفاع درجة الحرارة المصحوب بدوار، قائلًا: في حال الإحساس بهذا العرض ينصح بالتوجه لأقرب طوارئ  في أقرب مستشفى.

"الصحة" تحذر أصحاب الأمراض المزمنة من الموجة الحارة

وحذر الشرائح  العمرية الصغيرة والمسنة وأصحاب الأمراض المزمنة والمصابين بالسمنة  والأمراض النفسية بأنهم الشرائح الأكثرعرضة للإصابة بالإجهاد الحراري،  قائلًا: "أصحاب الفئات العمرية من الأطفال أقل من أربع سنوات وكبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري، وهناك صحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى ارتفاع ضغط الدم أو أصحاب أمراض القلب أو من يتناولون مضادات والمهدئات وأدوية الأمراض النفسية تؤدي لسهولة الإصابة بالإجهاد الحراري وأصحاب السمنة المفرطة".

الصحة وزارة الصحة المواجة الحارة نصائح ضربة الشمس الإجهاد الحراري

الأكثر قراءة

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 19-5-2024

حكم مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

سعر الذهب اليوم الأحد 19-5-2024 فى مصر بالجنيه والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم