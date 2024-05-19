باحث: مصر أكثر دولة تأثرت بالحرب على غزة

قال الدكتور محمد حربي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الدولة المصرية أكثر دولة تأثرت بالحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة، ورغم ذلك فهي تعتبر أكثر دولة في العالم بذلت كافة الجهود الممكنة للوصول إلى اتفاق لوقف العدوان على قطاع غزة، وكان ذلك بطرحها الرؤى لمسار التفاوض لوضع رؤية توافقية لجميع الأطراف، وذلك للوصول إلى حل شامل لإنهاء العمليات العسكرية.

وأضاف الدكتور محمد حربي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية رغدة بكر، عبر قناة extra news، أن دولة الاحتلال أظهرت عدم رغبتها في حل الأزمة الراهنة، ورغبتها في المضي قدمًا إلى حافة الهاوية.

وأوضح أن مصر تعتبر حلقة وصل بين أطراف الصراع، وتعمل في أكثر من اتجاه، لافتًا إلى أن مصر قدمت 80% من إجمالي المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ولم تدخر أي جهد في صالح القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن قطاع غزة.