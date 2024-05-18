لاشين لـ"الشاهد": إيران لم تقدم دعمًا واضحًا لأزمة غزة

أوضح الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب بجامعة عين شمس، هل قدمت إيران فعلًا ما يمكن اعتباره دعمًا لغزة في هذه الأحداث؟

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "نهائيًا إيران لم تقدم دعمًا واضحًا لأزمة غزة، ولكن بالعكس هي طول الوقت تشكل عبئًا على القضية، وملف القضية الفلسطينية ملف مصري من الأساس، وهي الدولة الوحيدة القادرة على إدارة هذا الملف بشكل جيد حفاظًا على الهوية الوطنية وعلى القضية الفلسطينية، وإيران تتاجر بالقضية وليست طرفًا في القضية، وتلعب طول الوقت على ملف أن ما تقدمه دعائي من مصطلحات خاصة للقضية الفلسطينية، وإيران استفادت من أزمة غزة ولا يعود على أهل غزة أو القضية الفلسطينية بأي شىء، وهو تدعيم أذرع إيران في المنطقة.

وتابع: "ايران قدمت دعمًا قويًا جدًا للحوثيين في هذه الفترة والحشد الشعبي في العراق، وحزب الله في لبنان، فشبكة إيران في المنطقة ازدادت قوة في هذه الفترة والمرحلة".