محمد الباز: الخطاب الرئاسي الرسمي سبق خطاب الشارع الشعبي

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن مصر منذ 7 أكتوبر تتبع فلسفة تمكين الثوابت الفلسطينية علي المستوي العالم، موضحًا أنه قبل ذلك أن ما كان يثار قبل 7 أكتوبر كان أسير للغرف المغلقة ولكن حاليًا العالم يتحدث عن القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الدبلوماسية الرئاسية كانت رأس الحربة في هذه المعركة الخاصة بقطاع غزة، ويأتي بعدها دبلوماسية وزارة الخارجية والدبلوماسية الوظيفية، موضحًا أن الخطاب الرئاسي الرسمي للرئيس السيسي سبق خطاب الشارع الشعبي.

وأشار إلى أن الدبلوماسية الرئاسية اتبعت منهج دبلوماسية المسارات المفتوحة والمعلنة، موضحًا أن ذلك وضح جليًا في إذاعة خطاب الرئيس السيسي مع بلينكن علي الهواء مباشرة لتؤكد مصر أن ثوابتها واضحة ولا يوجد شئ مخفي.