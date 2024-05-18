مدير تعليم القاهرة يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني "دور أول" للشهادة الإعدادية بمدرسة العباسية الإعدادية بنات التابعة لإدارة الوايلي التعليمية.

وأدى الطلاب الامتحانات اليوم في مادة الدراسات الاجتماعية، بإجمالي ٢٢٤ طالبة في ١١ لجنة، واطمأن موسى من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، وأنها جاءت مباشرة دون أي تعقيد.

كما حرص وكيل أول الوزارة على متابعة جميع اللجان وتأكد من وجود المراوح والمياه داخل اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.

وشدد مدير المديرية على عدم حيازة التليفون المحمول أو أى أجهزة إلكترونية داخل اللجان، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع.

وأشار موسى إلى أن المديرية تتابع امتحانات الصف الثالث الإعدادي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بالتنسيق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة أي شكاوى أو مشكلات تواجههم.

وفي الختام، التقى وكيل تعليم القاهرة عددًا من أولياء الأمور، حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ كل الإجراءات لتوفير بيئة امتحانية آمنة لجميع الطلاب.

وكيل تعليم القاهرة خلال جولته

وكيل تعليم القاهرة خلال جولته

وكيل تعليم القاهرة خلال جولته

وكيل تعليم القاهرة خلال جولته