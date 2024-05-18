السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير تعليم القاهرة يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم القاهرة
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته

تفقد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني "دور أول" للشهادة الإعدادية بمدرسة العباسية الإعدادية بنات التابعة لإدارة الوايلي التعليمية.

وأدى الطلاب الامتحانات اليوم في مادة الدراسات الاجتماعية، بإجمالي ٢٢٤ طالبة في ١١ لجنة، واطمأن موسى من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، وأنها جاءت مباشرة دون أي تعقيد.

كما حرص وكيل أول الوزارة على متابعة جميع اللجان وتأكد من وجود المراوح والمياه داخل اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.

وشدد مدير المديرية على عدم حيازة التليفون المحمول أو أى أجهزة إلكترونية داخل اللجان، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع.

وأشار موسى إلى أن المديرية تتابع امتحانات الصف الثالث الإعدادي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بالتنسيق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة أي شكاوى أو مشكلات تواجههم.

وفي الختام، التقى وكيل تعليم القاهرة عددًا من أولياء الأمور، حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ كل الإجراءات لتوفير بيئة امتحانية آمنة لجميع الطلاب.

وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
وكيل تعليم القاهرة خلال جولته
امتحانات الشهادة الإعدادية تعليم القاهرة امتحانات نهاية العام محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

نائب محافظ القاهرة تتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

محافظ القاهرة يتابع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية.. ويؤكد: لا شكاوى

الأكثر قراءة

عاجل| موقف الأهلى وكولر من ضم نجم بلدية المحلة خلال الميركاتو الصيفى

لو بتفكر تشتري.. اعرف أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو 2024

مصدر رفيع المستوى: لا صحة للمزاعم الإسرائيلية بشأن تراجع مصر عن انضمامها لدعوى جنوب إفريقيا ضد تل أبيب بمحكمة العدل

أسعار الأضاحى اليوم 18 مايو 2024.. انخفاض ملحوظ مع اقتراب عيد الأضحى

قاض مصرى يكشف أخطر حُكم قضائى دولى بملكية المسجد الأقصى للمسلمين

وداعًا للحياة الزوجية.. نجوم يعلنون انفصالهم في 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

من مسافة صفر.. القسام تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا فى منزل برفح الفلسطينية

الاحتلال يعلن قتل قيادى بارز بحركة الجهاد الإسلامى فى رفح الفلسطينية

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة