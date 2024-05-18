مثقفون لـ"الدستور": عادل إمام وجه مؤسس فى الثقافة المصرية الدارجة

خلال ستة عقود استطاع الفنان عادل إمام، أن يحفظ لاسمه مكانا في صدارة الفن المصري منذ أول ظهور له مع العملاق فواد المهندس في مسرحية “أنا فين وأنت فين”، حتى اتقلده لقمة هرم الفن المصري، ليس في مصر وحدها بل في العالم العربي.

ومن بين من تأثر به وأثر فيهم، الكتاب والمثقفين المصريين، وفي هذا التقرير تواصلت الـ “الدستور” مع العديد من الكتاب حول الصورة الذهنية للزعيم في عوالمهم.

عادل إمام وجه مؤسس في الثقافة المصرية الدارجة

بداية قال الناقد الأكاديمي دكتور وليد الخشاب، أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك الكندية: "عادل إمام وجه مؤسس في الثقافة المصرية الدارجة وعلم من أعلام الكوميديا العربية، وفي لحظة ما في مفصل القرنين العشرين والحادي والعشرين كان يمثل نقد الكوميديا لجماعات اليمين المتطرف من خلال أفلامه مثلما في "الإرهابي" و"طيور الظلام" و"حسن ومرقص".

لكن دوره الأعم والأشمل هو المشاركة في نشر ثقافة البهجة والاحتفاء بالروح الشبابية منذ أفلام الأكشن كوميدي التي قام ببطولتها في السبعينات، إلى لحظات متأخرة من حياته الفنية في سلسلة أفلام بخيت وعديلة: الضحك في حد ذاته فعل سياسي وممارسة علمانية تمجد الحياة وعادل إمام تأكيد لتلك الفكرة.

ومن جانبه قال الروائي الكبيرنعيم صبري: “عادل إمام فنان جاد مؤثر ناجح محبوب، ملتزم بقضايا وطنه ويمتلك الشجاعة لتحمل النتائج، إنجازه هائل وحافظ على ثبات مستواه ونجاحه لمدة طويلة”.

عادل إمام استطاع مواجهة الإرهاب في أوج عهوده



وبدورها قالت الكاتبة الشابة هناء متولي: “الفنان الكبير عادل إمام كان مؤثرًا جدًا في العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية، ومما يعطيه مميزات إضافية عن المثقفين أو باقي الزملاء، قربة من مختلف الطبقات وسهولة التواصل معهم، استطاع مواجهة الإرهاب في أوج عهوده وصنع صورة واضحة عنهم دون ضبابية من أثر مواقفة البطولية مثل ما حدث في عرض مسرحية شاهد ما شافش حاجة في عقر دارهم في أسيوط، أو في أفلام مثل الإرهابي وطيور الظلام التي حللت شفرة إدعاءاتهم الباطلة ووصلت صورة حقيقية عن الإرهاب والتطرف للمواطن العادي”.



وأوضحت أن عادل إمام هو أبرز رواد القوى الناعمة المصرية وليس في مواجهة الإرهاب الديني فقط، لكن العديد من القضايا التي تهم وطنه فقد اهتم بالهم العام مثل أفلام اللعب مع الكبار والمنسي وحتى لا يطير الدخان وغيرها. عادل إمام تاريخ حافل من الدفاع عن الوطن وعن أفراده ثقافيًا وسياسيًا.

عبر عن مختلف شرائح المجتمع المصري

وبدوره قال الكاتب الروائي حمدي الجزار: “عادل إمام فنان كبير، ممثل قدير، وصاحب مشوار فني طويل، قدم فيه عددًا وافرًا من الأدوار المهمة في السينما والمسرح والدراما التليفزيونية، وعبر عن مختلف شرائح المجتمع المصري، وقضاياه ومعاناته، بنكهة مصرية متفردة”.

واستمتعت الجماهير بأعماله فأحبته، ومنحته ثقتها واحترامها. أستمتع بأعماله، خاصة مع الكاتب الكبير وحيد حامد وإخراج شريف عرفة، وأعماله مع المخرج سمير سيف.