متحدث الحكومة: تاكسي العاصمة الكهربائي يوفر خدمة متميزة وآمنة للمواطنين

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مشروع تكسي العاصمة الإدارية يوفر خدمة متميزة وآمنة للمواطنين، بالإضافة إلى أنه مشروع صديق للبيئة وسنشهد المزيد من المشروعات الصديقة للبيئة خلال الفترة القادمة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الدولة تدرك حجم التحديات الراهنة التي تلزمنا بالاستمرار في جهود الإصلاح لأنه الطريق الوحيد لضمان الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.

تابع، استطعنا القيام بعدد من الإجراءات الإصلاحية منها ضبط سعر صرف النقد الأجنبي وتوفير السيولة الدولارية للإفراج عن السلع من الجمارك ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الرقابة الشديد على الأسواق لضبط الأسعار، بخلاف رؤية الحكومة بشأن تنفيذ إصلاحات هيكلية من بينها سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص وزيادة نسبة استثماراته إلى 65% خلال السنوات المقبلة.