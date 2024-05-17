إلى 5 مليون جنيه.. رفع قيمة مكافأة الفائز بذهبية أولمبياد باريس 2024

أعلن المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن ارتفاع قيمة مكافأة صاحب الميدالية الذهبية بأولمبياد باريس 2024 إلى 5 ملايين جنيه بعدما قرر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي برفع قيمة الجائزة إلى 4 ملايين جنيه مؤخرا.

وقال المهندس ياسر إدريس إن قرار زيادة قيمة مكافأة الميدالية الذهبية جاء من أجل دعم اللاعبين ورفع الحافز للجميع قبل المنافسات والحصول على أكبر عدد ممكن من الميداليات.

وقدم رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير ورفع الحافز للاعبين قبل منافسات أولمبياد باريس 2024 من أجل حصد أكبر عدد من الميداليات الأولمبية.

وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالمتابعة المستمرة من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يوفر كافة احتياجات اللاعبين من أجل المشاركة بأكبر بعثة في تاريخ مصر بالأولمبياد وهو ما تحقق حتى الآن ويؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وأن كل ما تم التخطيط له تم تنفيذه على أرض الواقع وننتظر حصد الميداليات الأولمبية في باريس.

واختتم المهندس ياسر إدريس تصريحاته، شركة «أليانز» التأمينية ستدفع 4 ملايين جنية للاعبين المتوجين بالميداليات في أولمبياد باريس 2024 وذلك وفقا للعقد المبرم بين اللجنة الأولمبية المصرية والشركة.

141 لاعب مصري يُشاركون في أولمبياد باريس

ونجحت مصر في المشاركة بأكبر بعثة في تاريخها بأولمبياد باريس 2024 بواقع 141 لاعب ولاعبة في 21 رياضة حتى الآن، لتصبح مصر أكثر بلد عربي وإفريقي تأهل لاعبيه إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس.

وما زال عدد المصريين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 مرشحا للزيادة في أكثر من اتحاد رياضي حيث ما زال باب التأهل مفتوحا من خلال المشاركة في البطولات المستمرة حتى الآن ويشارك فيها أبطال مصر فهناك من تأكد مشاركته وآخر ما زال ينافس على بطاقة الأولمبياد.

ويواصل اللاعبون المصريون خوض المنافسات الرسمية مع إقامة معسكرات داخلية وخارجية بهدف الوصول إلى الجاهزية التامة فنيا وبدنيا على الشكل الأمثل استعدادا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بهدف تحقيق الإنجاز الأكبر وحصد أكبر عدد ميداليات أولمبية في تاريخ مصر.