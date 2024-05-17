فى عيد ميلاده الـ84.. جابر القرموطى: عادل إمام قائد الضحكة والفكاهة المصرية

تقدم الإعلامي جابر القرموطي بخالص التهنئة للزعيم عادل إمام بمناسبة عيده ميلاده الـ84.

تهنئة الزعيم

وأكد الإعلامي جابر القرموطي، خلال تقديمه برنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن البعض كتب عن عادل إمام بأنه إمام الفن المصري وإمام الضحكة المصرية.

وأضاف في حديثه، أن الزعيم عادل إمام هو واحد من الذين يقودون الكوميديا في مصر، معبرًا: "سعدنا بصورة كبيرة بهذا الرجل الذي جعل الكثيرين يتخلصون من آثار الاكتئاب المترسخة داخل النفس".

وتابع: "بعض الأطباء النفسيين كانوا يستخدمون فن عادل إمام في علاج المرضى، وهذه البهجة فخر وإضافة لنا بصورة كبيرة، وعادل إمام وضع لنفسه قواعد في التمثيل".

النموذج المصري للكوميديا

واستطرد: "محمد عادل إمام يحاول جاهدًا أن يقلد والده في بعض الحركات الكوميدية لكنه لم يتقنها مثل والده، وأقول بشكل صريح إن كل دولة في العالم تتمنى أن يكون لديها نموذج مثل عادل إمام المصري".