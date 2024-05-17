الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كل ما تحتاج معرفته عن تسجيل قراءات عداد الغاز وفاتورة مايو 2024

عداد الغاز
عداد الغاز

مؤخرًا، ازداد اهتمام الجمهور بمعرفة كيفية تسجيل قراءات عداد الغاز المنزلي لشهر مايو 2024، كما نمت الرغبة في الاطلاع على تفاصيل فواتير الغاز وطرق الدفع الإلكتروني، وقد شهدت محركات البحث، مثل "جوجل"، ارتفاعًا في عمليات البحث المتعلقة بقيمة فاتورة الغاز والخيارات المتاحة للدفع عبر الإنترنت.

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي

يظهر هذا الاهتمام المتزايد رغبة قوية لدى الأفراد في تعلم كيفية التعامل بشكل صحيح مع إجراءات سداد الفواتير، كما يمكن لهذا التوجه أن يساعدهم في مراقبة استهلاكهم الشهري للغاز والتحكم فيه بفعالية، مما يعزز قدرتهم على إدارة مصروفاتهم اليومية بكفاءة أفضل.

قراءة عداد الغاز

يوفر موقع "الدستور" دليلًا مفصلًا لمساعدة المستخدمين في تسجيل قراءات عداد الغاز والتحقق من الفواتير، مما يساعدهم على إدارة استهلاكهم ومصروفاتهم الشهرية بكفاءة.

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز

أفادت شركة بتروتريد، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بإطلاق مبادرة جديدة تتيح للعملاء مراجعة فواتير الغاز بسهولة وتوفر خيارات دفع متنوعة ومرنة، وذكرت الشركة أن الفترة من الأول إلى السابع والعشرين من كل شهر ستكون الفترة الرسمية لتسوية الفواتير.

كما أطلقت شركة بتروتريد رابطًا إلكترونيًا جديدًا يُمكن العملاء من الوصول إلى حساباتهم عبر الإنترنت بسهولة، يتيح هذا الرابط للعملاء مراجعة فواتيرهم واختيار طرق الدفع المفضلة لديهم، للدخول إلى الرابط (اضغط هنا)

لتسجيل قراءة عداد الغاز وطرق السداد اتبع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الإلكتروني: توجه إلى موقع شركة بتروتريد.

2. إدخال المعلومات المطلوبة: قم بإدخال بيانات مثل الفرع، الشقة، المبنى، البلوك، القطاع، اليومية، المنطقة، والمحافظة.

3. تسجيل الأرقام: قم بكتابة الأرقام الخمسة المظللة باللون الأسود على العداد.

4. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد:

   - إذا كان لديك حساب بالفعل، سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

   - إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك إنشاء حساب جديد بإدخال معلوماتك الشخصية مثل الاسم والبريد الإلكتروني.

5. إدخال القراءة:

   - انتقل إلى قسم "تسجيل قراءة العداد".

   - أدخل رقم العداد والقراءة الحالية بدقة.

6. تأكيد القراءة: اضغط على "تأكيد" أو "إرسال" لإكمال العملية.

"البترول": 118 منطقة جديدة دخلها الغاز الطبيعي لأول مرة

مسار جديد.. خطط مصر لزيادة إنتاج البترول والغاز لمواجهة تحديات الطاقة العالمية

7. اختيار طريقة الدفع:

   - انتقل إلى قسم "طرق الدفع" أو "الدفع الإلكتروني".

   - اختر من بين الخيارات المتاحة مثل فوري، أمان، البنوك، أو التطبيقات الإلكترونية المعتمدة.

اقرأ أيضاً 

التفاصيل الكاملة.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى بسهولة

تسجيل قراءات عداد الغاز فاتورة الغاز عداد الغاز المنزلى قراءة عداد الغاز آخر موعد لسداد فاتورة الغاز

الأكثر قراءة

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

السعودية تعلن دعم مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو

تعدى على ممرض بـ"مطواه".. مشاجرة داخل مستشفى بكوم أمبو والأمن يتدخل

سر السنوار.. كيف يفكر قائد «حماس» داخل غزة؟

جامعة المنصورة تحصل علي المركز الاول في مسابقة هالت برايز العالمية

نشب فى 7 منازل و4 أحواش.. السيطرة على حريق ضخم شمال سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

حسين دعسة

بين نكبة ومؤتمر.. استعادة النكبة فى حرب غزة

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «1-2»

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟

بينهم 3 عرب.. من هم القضاة الذين ينظرون دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل؟