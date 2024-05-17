الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم: لجنة قانونية لتعليق مشاركة إسرائيل فى المباريات الدولية

جبريل الرجوب
جبريل الرجوب

قال اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لـ"القاهرة الإخبارية"، قد نتوجه إلى كونجرس الكاف أو محكمة العدل أو المحكمة الجنائية بشأن مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأضاف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لـ"القاهرة الإخبارية" خلال النبأ العاجل، نطالب بتطبيق قوانين الفيفا على الاحتلال الإسرائيلي بشأن المباريات الدولية.

وأشار إلى أن هناك اجتماعًا استثنائيًا للفيفا في يوليو المقبل لمناقشة تعليق مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية.

وأكد على تشكيل لجنة قانونية لبحث تعليق مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية، موضحًا أن هناك موقفًا آسيويًا موحدًا تجاه الاتحاد الفلسطيني بشأن طلب تعليق مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية.

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