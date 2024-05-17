الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اشتباه فى تسمم 4 أطفال بسبب وجبة فاسدة فى كوم أمبو بأسوان

حالات تسمم - ارشيفية
حالات تسمم - ارشيفية

وصّف الأطباء حالة 4 أطفال باشتباه تسمم بعد تناولهم وجبة غذائية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان.

وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم. 

تفاصيل الواقعة 

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إخطارًا من نقطة المستشفى بوصول 4 حالات أطفال، إثر تعرضهم لاشتباه تسمم نتيجة تناول وجبة غذائية، وتم نقلهم لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتمكن أطباء المستشفى بالكشف عن الحالات مع تقديم العلاج المناسب.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.

 

تعرض 4 أطفال للتسمم تناول وجبة غذائية مستشفى كوم أمبو المركزى تلقي العلاج أسوان

الأكثر قراءة

عاجل| "مهمة مستحيلة".. الحكم العسكرى الإسرائيلى على غزة يشعل الصدام فى حكومة نتنياهو

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

ضبط كيان تعليمى وهمى فى الغربية

من القاهرة إلى كان.. إطلالات هدى الإتربى تثير الجدل على السجادة الحمراء

تاجر خردة يقتل زميله بسبب الفلوس فى كرداسة

التحقيق فى محاولة تهريب مليون ريال سعودى من مطار برج العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

حسين دعسة

بين نكبة ومؤتمر.. استعادة النكبة فى حرب غزة

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «1-2»

ماجد حبته

عقلاء فى تل أبيب!

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟

بينهم 3 عرب.. من هم القضاة الذين ينظرون دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل؟

"أونروا" تكشف أعداد النازحين من رفح الفلسطينية وتطالب بوقف إطلاق النار فورًا