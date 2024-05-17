اشتباه فى تسمم 4 أطفال بسبب وجبة فاسدة فى كوم أمبو بأسوان

وصّف الأطباء حالة 4 أطفال باشتباه تسمم بعد تناولهم وجبة غذائية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان.

وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إخطارًا من نقطة المستشفى بوصول 4 حالات أطفال، إثر تعرضهم لاشتباه تسمم نتيجة تناول وجبة غذائية، وتم نقلهم لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتمكن أطباء المستشفى بالكشف عن الحالات مع تقديم العلاج المناسب.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.