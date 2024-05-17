بالتزامن مع يومها العالمي.. فعاليات وأمسيات بالمتاحف وفن إدارتها

تعقد دار الأوبرا المصرية، ضمن نشاطها الثقافي والفكري وبالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، ندوة بعنوان "المتاحف.. وإدارة الفن.. تاريخ وإبداع وحياة"، وذلك في السابعة مساء غد السبت على مسرح معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس.

يأتي ذلك احتفالا يوم المتاحف العالمي، والذي يحتفل به في 18 مايو من كل عام، ويشارك في اللقاء الكاتب والناقد الدكتور محمد بغدادى، الفنانة التشكيلية الدكتورة سلوى حمدى رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض بقطاع الفنون التشكيلية، الصحفى والناقد التشكيلى الفنان محمد كمال المشرف على مشروع "بستان الإبداع".

أبرز الفعاليات بمناسبة يوم المتاحف العالمي

ويشهد غدا السبت عددا من الفعاليات والأمسيات والأنشطة في إطار هذه الاحتفاليات نستعرضها لكم في هذا التقرير.

في ذات السياق، وضمن احتفالات يوم المتاحف العالمي، ينظم متحف المنيل غدا السبت أيضا، عددا من الفعاليات والأنشطة. فضلا عن فتح متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل أبوابه للجمهور مجانًا للمصريين، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء.

افتتاح معرض مؤقت تحت عنوان "متاحف وأعياد"

تتضمن الأنشطة جولات إرشادية مجانية لجميع الزائرين للتعرف على تاريخ ومقتنيات المتحف الفريدة من خلال سيناريو العرض المتحفي.

افتتاح معرض مؤقت تحت عنوان “متاحف وأعياد”، يضم أكثر من عشرين قطعة أثرية ويستمر لمدة 15 يوما. فضلا عن ورش وندوات لذوي الاحتياجات الخاصة.

فعاليات قطاع الفنون في يوم المتاحف العالمي

وفي يوم المتاحف العالمي أيضا، يفتتح د. وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في الثانية من بعد ظهر الغد، معرض "الرواد"، وذلك بقاعة حامد عويس في رحاب متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية تزامنًا مع الاحتفال اليوم العالمي للمتاحف.

يصاحب المعرض مجموعة من المحاضرات والمناقشات حول تاريخ الفن، بعنوان "رواد الفن التشكيلي في مصر الحديثة"، يلقيها نخبة من أساتذة كلية الفنون الجميلة وعدد من الباحثين في تاريخ الفن المصري، تقام الفعاليات يومي السبت والأحد الموافقين 18 و19 بدايةً من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثانية مساءً بقاعة المسرح.

يوم فني ثقافي بمتحف الأمير وحيد سليم

وبمناسبة الاحتفال بيوم المتاحف العالمي، تنطلق في العاشرة من صباح غد السبت، فعاليات يوم فني ثقافي وورشة فنية تتناول الجماليات المعمارية لمتحف الأمير وحيد سليم، وذلك بمقر المتحف الأمير محمد وحيد الدين سليم، والكائن أمام محطة مترو المطرية.

يليها في الحادية عشر صباح غد أيضا بمتحف مصطفي كامل، ندوة بعنوان “أهمية دور فنون الحكي في المتاحف"، وذلك بمقر متحف مصطفى كاملو والكائن في ميدان صلاح الدين بالقلعة بحي الخليفة القاهرة.

وفي العاشرة والنصف صباح غد السبت، تعقد بمركز راتب صديق الثقافي، ندوة فنية تحت عنوان “دور المتحف وتأثيره على المجتمع”، وذلك بمقر متحف ومركز راتب صديق الثقافي والكائن في الجيزة.