الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالتزامن مع يومها العالمي.. فعاليات وأمسيات بالمتاحف وفن إدارتها

اليوم العالمي للمتاحف
اليوم العالمي للمتاحف

تعقد دار الأوبرا المصرية، ضمن نشاطها الثقافي والفكري وبالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، ندوة بعنوان "المتاحف.. وإدارة الفن.. تاريخ وإبداع وحياة"،  وذلك في السابعة مساء غد السبت على مسرح معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس.

يأتي ذلك احتفالا يوم المتاحف العالمي، والذي يحتفل به في 18 مايو من كل عام، ويشارك في اللقاء الكاتب والناقد الدكتور محمد بغدادى، الفنانة التشكيلية  الدكتورة سلوى حمدى رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض بقطاع الفنون التشكيلية، الصحفى والناقد التشكيلى الفنان محمد كمال المشرف على مشروع "بستان الإبداع".

 أبرز الفعاليات بمناسبة يوم المتاحف العالمي

 ويشهد غدا السبت عددا من الفعاليات والأمسيات والأنشطة في إطار هذه الاحتفاليات نستعرضها لكم في هذا التقرير.

في ذات السياق، وضمن احتفالات يوم المتاحف العالمي، ينظم متحف المنيل غدا السبت أيضا، عددا من الفعاليات والأنشطة. فضلا عن فتح متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل أبوابه للجمهور مجانًا للمصريين، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء.

 افتتاح معرض مؤقت تحت عنوان "متاحف وأعياد"

تتضمن الأنشطة جولات إرشادية مجانية لجميع الزائرين للتعرف على تاريخ ومقتنيات المتحف الفريدة من خلال سيناريو العرض المتحفي.

افتتاح معرض مؤقت تحت عنوان “متاحف وأعياد”، يضم أكثر من عشرين قطعة أثرية ويستمر لمدة 15 يوما. فضلا عن ورش وندوات لذوي الاحتياجات الخاصة.

فعاليات قطاع الفنون في يوم المتاحف العالمي

وفي يوم المتاحف العالمي أيضا، يفتتح د. وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في الثانية من بعد ظهر الغد، معرض "الرواد"، وذلك بقاعة حامد عويس في رحاب متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية تزامنًا مع الاحتفال اليوم العالمي للمتاحف.

يصاحب المعرض مجموعة من المحاضرات والمناقشات حول تاريخ الفن، بعنوان "رواد الفن التشكيلي في مصر الحديثة"، يلقيها نخبة من أساتذة كلية الفنون الجميلة وعدد من الباحثين في تاريخ الفن المصري، تقام الفعاليات يومي السبت والأحد الموافقين 18 و19 بدايةً من الساعة 12  ظهرًا وحتى الثانية مساءً بقاعة المسرح.

يوم فني ثقافي بمتحف الأمير وحيد سليم

وبمناسبة الاحتفال بيوم المتاحف العالمي، تنطلق في العاشرة من صباح غد السبت، فعاليات يوم فني ثقافي وورشة فنية تتناول الجماليات المعمارية لمتحف الأمير وحيد سليم، وذلك بمقر المتحف الأمير محمد وحيد الدين سليم، والكائن أمام محطة مترو المطرية.

يليها في الحادية عشر صباح غد أيضا بمتحف مصطفي كامل، ندوة بعنوان “أهمية دور فنون الحكي في المتاحف"، وذلك بمقر متحف مصطفى كاملو والكائن في ميدان صلاح الدين بالقلعة بحي الخليفة القاهرة.

وفي العاشرة والنصف صباح غد السبت، تعقد بمركز راتب صديق الثقافي،  ندوة فنية تحت عنوان “دور المتحف وتأثيره على المجتمع”، وذلك بمقر متحف ومركز راتب صديق الثقافي والكائن في الجيزة. 

يوم المتاحف العالمي قطاع الفنون التشكيلية معهد الموسيقى العربية البحث العلمي متاحف من أجل التعليم متاحف وأعياد

مواد متعلقة

غدًا.. احتفالية باليوم العالمى للمتاحف فى متحف الطفل للحضارة

ترجمة "يونيفيرس" في كتاب "بدايات".. الروائية رضوي الأسود تكشف الكواليس لـ"الدستور"

الأكثر قراءة

عاجل| "مهمة مستحيلة".. الحكم العسكرى الإسرائيلى على غزة يشعل الصدام فى حكومة نتنياهو

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

عاجل| كولر يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة الترجى بنهائى دورى أبطال إفريقيا

"أ هـ م- 3".. مزايدة على لوحة سيارة تخطى سعرها مليون جنيه (تفاصيل)

نعت نفسها قبل موتها.. وفاة تيك توكر مصرية شهيرة (فيديو)

"كانت لابسه سواريه ومقدرتش أمسك نفسى".. اعترافات سائق أوبر فى "اغتصاب فتاة مدينة نصر" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

حسين دعسة

بين نكبة ومؤتمر.. استعادة النكبة فى حرب غزة

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «1-2»

ماجد حبته

عقلاء فى تل أبيب!

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

"أونروا" تكشف أعداد النازحين من رفح الفلسطينية وتطالب بوقف إطلاق النار فورًا

باستثناء أمريكا.. دول غربية تحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولى فى غزة

جامعة جنت البلجيكية تقطع علاقاتها مع ثلاث مؤسسات إسرائيلية