الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شوبير: جماهير الأفريقى التونسى تؤازر الأهلى فى مرانه الأول قبل مواجهة الترجى

مران الأهلي في تونس
مران الأهلي في تونس

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس المران الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمقام في تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: "حرص كولر على تنفيذ خطة إعداد شاملة ومحاضرات للاعبين وفرض أسلوب لعب من بداية المباراة".

وأضاف: "كان هناك روح وحماس من جانب جميع اللاعبين وعقب العودة إلى الفندق طلب تجهيز أكبر عدد من براميل الثلج لاستشفاء اللاعبين".

وتابع: "هناك مجموعة من جماهير الأفريقي التونسي حرصت على مؤازرة الأهلي في المران وهتفوا للفريق في الملعب الفرعي لاستاد رادس وذلك نظرًا للتنافس الكبير بين الأفريقي والترجي في تونس".

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موعد ذهاب الأهلي والترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

ستقام مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا (نسخة 2023/2024)، المرتقبة بين الأهلي والترجي التونسي، في تمام العاشرة مساء السبت المقبل على ملعب رادس الشهير، صاحب الذكريات السعيدة دائما للأندية المصرية داخل أدغال القارة الأفريقية.

وأما مواجهة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين المارد الأحمر وفريق باب سواقة، فستقام في تمام الثامنة مساء 25 مايو الجاري، على ستاد الرعب (القاهرة الدولي).

 

القنوات الناقلة لمواجهتي الأهلي والترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا

تنقل مواجهتا الحسم على لقب الأميرة السمراء (دوري أبطال إفريقيا 2023/2024)، بين الأهلي والترجي التونسي، والمقرر لهما يومي 18 و25 مايو الجاري، سواء هناك برادس أو هنا بالقاهرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، على الهواء مباشرة.

وتمتلك الشبكة القطرية، كافة حقوق البث الحصري والرسمي لفعاليات نهائي دوري أبطال إفريقيا (2023/2024)، ذهابا وإيابا داخل منطقة الشرق الأوسط.

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