الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

روسيا تنتقد مزاعم أمريكا بأن موسكو تشكل تهديدا للانتخابات الأمريكية

أناتولى أنتونوف
أناتولى أنتونوف

قال السفير الروسى فى واشنطن أناتولى أنتونوف، إن ادعاء مدير المخابرات الأمريكية أفريل هاينز بأن موسكو تشكل تهديدًا للانتخابات الأمريكية هو جزء من حرب معلومات عدوانية.

وأضاف أنتونوف، فى تصريح خاص لوكالة أنباء (تاس) الروسية، "مثل هذه التكهنات هي جزء من الحرب الإعلامية العدوانية التي تشنها الولايات المتحدة ضد روسيا".

وأكد أن وكالات الاستخبارات الأمريكية فشلت في تقديم أي دليل، وتابع "من الشائع هنا أن نرى يد الكرملين وراء كل المشاكل، وهذا أمر يثير الذعر".

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