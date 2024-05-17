روسيا تنتقد مزاعم أمريكا بأن موسكو تشكل تهديدا للانتخابات الأمريكية

قال السفير الروسى فى واشنطن أناتولى أنتونوف، إن ادعاء مدير المخابرات الأمريكية أفريل هاينز بأن موسكو تشكل تهديدًا للانتخابات الأمريكية هو جزء من حرب معلومات عدوانية.

وأضاف أنتونوف، فى تصريح خاص لوكالة أنباء (تاس) الروسية، "مثل هذه التكهنات هي جزء من الحرب الإعلامية العدوانية التي تشنها الولايات المتحدة ضد روسيا".

وأكد أن وكالات الاستخبارات الأمريكية فشلت في تقديم أي دليل، وتابع "من الشائع هنا أن نرى يد الكرملين وراء كل المشاكل، وهذا أمر يثير الذعر".