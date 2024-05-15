الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

من البرتغال.. أحمد موسى ينقل احتفالية منح الرئيس السيسى جائزة "بطل السلام"

أحمد موسى
أحمد موسى

في حدث بارز شهدته البرتغال، تم منح الرئيس عبدالفتاح السيسي جائزة "بطل السلام" لعام 2024، وذلك في احتفالية دولية ضخمة تم بثها عبر برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد.

الجائزة، التي تم الإعلان عن فوز الرئيس بها في الأول من أبريل، جاءت تقديرًا لدوره الفعال في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة، خاصةً جهوده في تحقيق وقف إطلاق النار في غزة والتوسط لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأشار "موسى" إلى أن الرئيس السيسي استحق الجائزة أيضًا، لمساهماته في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وجهوده في تأمين الإفراج عن الرهائن والأسرى، وسعيه لفتح آفاق جديدة نحو حل شامل يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وخلال الاحتفالية، التي حضرها ممثلون عن 31 دولة باستثناء إسرائيل، تسلم الجائزة نيابةً عن الرئيس السيسي، السفير وائل النجار، سفير مصر في البرتغال، وأكد "موسى" أهمية الدور المصري في المنطقة، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تعد تأكيدًا على الاعتراف الدولي بجهود مصر في تعزيز السلام.

وفي تعليقه على الأحداث، لفت "موسى" الانتباه إلى موقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين وتصميمه على منع تصاعد النزاعات، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تظل محورية في السياسة العربية والعالمية، وأن إسرائيل تتجنب الاعتراف بمسئولياتها تجاه القضية.

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