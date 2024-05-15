الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل سياسى يوضح مطالب ومخرجات مُنتظرة لفلسطين من القمة العربية فى البحرين

غزة
غزة

قال جهاد حرب المحلل السياسي، إن مطالب الفلسطينيين واضحة على مستوى قطاع غزة  وهي وقف إطلاق النار أو دعوة القمة العربية لأن تضغط من أجل وقف إطلاق النار، وهذا ربما يكون على لسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والمزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

وأضاف حرب، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد وأن الدولة الفلسطينية  بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية هي الخيار الأمثل، وربما دعوة الأطراف الفلسطينية من أجل تشكيل حكومة فلسطينية مبنية على برنامج منظمة التحرير الفلسطينية القائم على خيار حل الدولتين.

وأوضح أن العنصر الثاني هو دعم المطلب الفلسطيني بشكل واسع وكبير بما يتعلق بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة بعد قرار الجمعية العامة الذي جرى بموافقة 143 دولة بأحقية دولة فلسطين أن تكون عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة، وبالتالي الضغط على الولايات المتحدة لقبول هذا الطلب الذي قدمه الفلسطينيون.

وتابع: "محاولة تبني الدول العربية حوارًا فلسطينيًا شاملًا حتى يتم إنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة فلسطينية موحدة خاصة ما بعد الحرب لإعادة الإعمار في غزة وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى تتمكن الدولة الفلسطينية من الانخراط في عملية سياسية بالمفاوضات مع الاحتلال أو مع الحكومة الإسرائيلية في إطار سلام شامل في المنطقة الذي كان يطرح خلال الفترة السابقة".


 

القاهرة الإخبارية قطاع غزة القمة العربية وقف إطلاق النار أبو مازن حل الدولتين

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