الصافي عبد العال: رد مصر الحاسم على وزير خارجية إسرائيل رسالة غاضبة برفض العدوان على غزة

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على أهمية رد مصر الحاسم على تصريحات وزير خارجية إسرائيل وذلك بتحميل مصر مسؤولية الأزمة الانسانية في قطاع غزة ومحاولة لي الحقائق، قائلا: رفض مصر السيطرة الاسرائيلية على معبر رفح حاسمة ورسالة غاضبة من القاهرة.

وأشار عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تأكيد سامح شكري وزير الخارجية المصري، ورفضها القاطع سياسة قلب الحقائق والتنصل من المسئولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، فإسرائيل هي المسئولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليًا، وهى التي تواصل جرائمها في القطاع وسيطرت على المعبر.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وشدد عضو مجلس النواب، أن موقف مصر، حاسم وواضح في أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر، وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر محدقة، هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر، وإسرائيل ترفض كل هذا جملة وتفصيلا.

واختتم النائب الصافي عبد العال، بتحذير حكومة الاحتلال من مغبة مواصلة الاحتلال سياسته السافرة في قطاع غزة وما أدى لاستشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني وقرابة 80 الف مصاب في كارثة إنسانية كبرى.

على صعيد آخر، اتهم ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، وزير خارجية إسرائيل بالكذب والتضليل وخداع العالم بتحميله مصر عدم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة فى حين أن اسرائيل هى المسيطرة على معبر غزة ولديها السيطرة على عدة معابر بينها وبين فلسطين فلماذا لم تقوم بفتح هذه المعابر وإدخال المساعدات التى قدمها لاشقائه الفلسطينين مقررا لا يمكن إقرار حكومة الاحتلال الاسرائيلى بسيطرتها على رفح الفلسطينية وادارتها المعبر كأمر واقع.

أكد رئيس حزب الجيل، في تصريحات صحفية، تأييد حزبه للدولة المصرية فى رفضها التنسيق مع حكومة الاحتلال الاسرائيلى التى اقتحمت معبر رفح من الجانب الفلسطينى، واستولت عليه ورفعت العلم الاسرائيلى فى انتهاك واضح للقانون الدولية، وقرارات الشرعية الدولية لتستكمل به الحصار الظالم لتجويع وتعطيش الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.