خلدون البرغوثى: الحراك الطلابى لدعم القضية الفلسطينية كان مفاجئ

قال خلدون البرغوثي، خبير في الشؤون الإسرائيلية، إن الحراك الطلابي لدعم القضية الفلسطينية كان مفاجئ في تنظيمه وانتشاره خاصة في الجامعات الأمريكية وهي جامعات النخبة التي تخرج القيادات المؤثرة في الولايات المتحدة على مستوى اتخاذ القرار السياسي، فمن هؤلاء يأتي القادة ويأتي رجال الأعمال الذين يكون لهم تأثير أيضا على السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية عبراللوبيات التي تتشكل.

وأضاف البرغوثي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأمر كان مفاجيء بالنسبة لإسرائيل، فمن يتابع الإعلام الإسرائيلي، يجد أن هناك حالة قلق كبيرة بين صفوفهم من الحراك بالجامعات الأمريكية وكذلك في الدول الأوروبية مما يشكل حالة قلق لدى إسرائيل.