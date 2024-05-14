الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كيف رد رئيس وزراء جورجيا على التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات؟

رئيس وزراء جورجيا
رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه

رد رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه على البيان السابق الذي أدلى به جيمس أوبراين، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية، الذي قال إن الولايات المتحدة ستفرض "قيودًا" مالية وقيودًا على السفر بسبب العنف ضد المتظاهرين السلميين، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. 

وقال كوباخيدزه: “من الناحية العملية، فإن العقوبات لن تضر إلا بأولئك الذين يفرضونها"، مضيفاً: “لا نريد أن تفسد سمعة الولايات المتحدة وندعو شركائنا إلى التفكير في الشراكات”، وكان الثنائي قد التقيا في وقت سابق يوم الثلاثاء.


آلاف المتظاهرين يغلقون تقاطعًا رئيسيًا في عاصمة جورجيا

 

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برلمان جورجيا يقر قانون "التأثير الأجنبى" رغم معارضته


وقال شاهد عيان وفق وكالة رويترز إن آلاف المتظاهرين تسببوا في إغلاق تقاطع طرق رئيسي في العاصمة تبليسي بعد أن أقر برلمان البلاد قانون العملاء الأجانب في القراءة الثالثة، وابتعد بعض المتظاهرين عن مبنى البرلمان وتجمعوا في ساحة الأبطال، وهو تقاطع يتحكم في حركة المرور بين الأحياء المختلفة.

وقال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة "منزعجة للغاية" من التشريعات الجورجية "على غرار الكرملين" الخاصة بالعملاء الأجانب، والتي انتقدتها الدول الغربية باعتبارها سلطوية ومستوحاة من روسيا.

وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: “نحن منزعجون للغاية من التشريعات الجورجية الشبيهة بالكرملين”، "إذا تم إقرار هذا التشريع، فإن ذلك سيجبرنا على إعادة تقييم علاقتنا مع جورجيا بشكل أساسي".

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إنها "تقف إلى جانب شعب جورجيا".

وفي منشور على موقع X، كتبت ميتسولا: “تبليسي، نحن نسمعك! نحن نراكم!"

وأضافت أن الجورجيين في الشوارع "يريدون مستقبلًا أوروبيًا" و"يتوقعون القيم والمعايير الأوروبية"، كما رد رئيس جورجيا على X بتوجيه الشكر لميتسولا على "التزامها الشخصي، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية. 

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