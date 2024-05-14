الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد داوود: البدل الرسمية تطور طبيعى لملابس الملك الأوروبى

الفنان أحمد داوود
الفنان أحمد داوود

قال الفنان أحمد داوود، خلال تفقده طريقة العمل داخل مصانع عرفة لإنتاج البدل الرسمية، إن البدلة عبارة عن تطور لملابس الملك الأوروبي، وكانت البداية مع الزي الرسمي لبدلة نابليون بونابرت، ثم طور الأمريكان من هذه الفكرة.

صناعة البدل  

وأكد داوود، خلال تقديمه برنامج “الكونتينر” المذاع  عبر فضائية “دي إم سي”،:"انتشرت البدلة في جميع دول العالم حتى أصبحت الزي الرسمي للدبلوماسيين والموظفين، حتى أصبحت البدل الزي الرسمي في العالم".

الجودة بمصانع عرفة  

وفي السياق ذاته قال حمادة عبدالعزيز، مدير مبيعات بمصنع عرفة، إن الجودة من أهم العوامل التي يتم التركيز عليها داخل المصنع بصورة كبيرة، ومتابعة الجودة تتم منذ المراحل الأولى من التصنيع. 

أحمد داوود الكونتنير مصانع عرفة صناعة البدل

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