"الكونتينر" يعرض خطوات فرز واختيار الفراولة قبل تصديرها

قال الفنان أحمد داوود، مقدم برنامج “الكونتينر” إن زراعة الفراولة في مصر معروفة للعالم كله، ويوجد في مصر مصنع لتجميع الفراولة من كل الأراضي الزراعية حتى يقوم بتجميدها وتعبئتها، ثم بعد ذلك يتم تصديرها لمصانع المربى والحلويات في أوروبا وأمريكا واستراليا.

وعرض داوود خلال تقديمه برنامج "الكونتينر" المذاع عبر قناة dmc، خطوات فرز واختيار "الفراولة والبرتقال" في مصانع "أجرو إيجيبت ونايل فروتس" قبل تصديرهم للعالم كله.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد وهدان، مدير المصنع للتشغيل، إن الفراولة تأتي من المزارع مجهزة، ليبدأ الاستلام ومن ثم يتم التأكد إذا كانت مطابقة للمواصفات أم لا، ثم بعد ذلك تبدأ عمليات الفرز، الذي يكون يدوي وآلي، وبعد الفرز تأتي مرحلة الغسيل من خلال مرحلتين، ويكون السيل بالماء لانزال الرمل والورق وبعد ذلك يضاف لها الفلورين من أجل التطهير، وبعد ذلك تأتي ثلاثة مراحل شطف، وبعد الغسيل تدخل مرحلة التجميد.