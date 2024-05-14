كواليس استهداف الاحتلال وقصفه لمدرسة تابعة للأونروا في غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف "غرفة حرب تابعة لحركة حماس" داخل مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أن أكثر من 10 من أعضاء الجماعة قتلوا في الغارة.

الأونروا: الوكالة غير قادرة على تأكيد مزاعم جيش الاحتلال

ومن جانبه، قال مسؤول في الأونروا إن الوكالة غير قادرة على تأكيد مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا: “كما قلنا في عدة مناسبات، يجب التحقيق في أي تقرير عن انتهاك لمباني الأمم المتحدة”.

وقالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا، لشبكة CNN في بيان: “نذكر جميع أطراف النزاع بأنه يجب حماية منشآت الأمم المتحدة في جميع الأوقات ويجب عدم استخدامها أبدًا لأغراض عسكرية/أغراض قتالية”.