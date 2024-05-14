حزب النور يرحب بإعلان مصر اعتزامها التدخل لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال

رحب حزب النور بإعلان مصر اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة، واتهامها بالإبادة الجماعية.

وأكد حزب النور في تصريحات صحفية له، أن هذه الخطوة تمثل إضافة لدعوى جنوب أفريقيا، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة وقيام الاحتلال الإسرائيلي بقصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني وغلقه في وجه المساعدات الإنسانية، وهو ما يبرهن على محاولات الاحتلال في إطالة أمد المفاوضات حتى يحقق أهدافه غير المشروعة.

وأضاف أن مصر بتدخلها في هذه الدعوى سيجعلها تقدم رؤيتها عن الجرائم التي يقوم بها الاحتلال أمام العالم كله بحكم قربها من مسرح الأحداث واطلاعها على التفاصيل ودورها التاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إصرار الاحتلال على قتل المدنيين وترويع الآمنين وتخريب البنية التحتية لقطاع غزة، يقوض كل مساعي التفاوض والحلول السياسية الدبلوماسية.

وأشار حزب النور إلى أن مصر تمتلك من المقومات والقدرات السياسية والعسكرية ما يجعلها تستخدم أوراق الضغط في الوقت المناسب، ويدلل على أن مصر لم تكتفي بدورها في التفاوض وتقريب وجهات النظر لمنع إبادة الشعب الفلسطيني، بل هي أيضا تقوم بدورها في ملاحقة الكيان الصهيوني قضائيا وكشف زيفه أمام العالم.

وطالب حزب النور الدول العربية والإسلامية بدعم الجهود المصرية وملاحقة الكيان الصهيوني قضائيا نظرًا لجرائم الحرب التي ارتكبها والتي تستوجب محاكمة قادته كمجرمي حرب، وكذا التحرك على جميع المستويات للضغط على الكيان الصهيوني بكل ما نمتلكه من أدوات؛ لوقف العدوان وإعادة الحق لأصحابه.