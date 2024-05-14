الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"تحليل مخدرات للسائقين".. "اتصالات النواب" تهاجم شركة "أوبر" على الهواء (فيديو)

تحليل مخدرات
تحليل مخدرات

في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدت تعرض إحدى الفتيات للتحرش والاعتداء من قِبل سائق تابع لشركة أوبر، أعلن أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن سلسلة من التدابير البرلمانية لمواجهة هذه الحوادث المتكررة.

وقال بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، إن البرلمان يدعم الاستثمارات القائمة على التكنولوجيا، لكنه يشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة للمستخدمين، مشيرًا إلى أنه تم استدعاء المدير التنفيذي لأوبر في مصر وشمال إفريقيا وقيادات الشركة إلى البرلمان، بحضور ممثلين عن الحكومة، لمناقشة الإجراءات اللازمة بعد واقعة حبيبة الشماع.

كما كشف عن أربع توصيات برلمانية تم إقرارها، تم تنفيذ واحدة منها فقط حتى الآن وهي التسجيل الصوتي للرحلات، وقد طلبت الشركة مهلة ثلاثة أشهر لتنفيذ الباقي، والتي تشمل تدابير ملزمة وافقت عليها الحكومة.

وأكد "بدوي" أنه سيتم استدعاء ممثلي أوبر إلى البرلمان يوم الإثنين المقبل لمناقشة توصيات جديدة تهدف إلى إرضاء المواطنين وتحسين الخدمات، ولفت إلى أن الشركة تضم أكثر من 200 ألف سائق، مشيرًا إلى أنه لا يتم إجراء فحوصات المخدرات بشكل دوري لهؤلاء السائقين.

وأضاف أن التوصيات البرلمانية الباقية تتضمن إجراء فحوصات دورية وتحليلات للسائقين بشكل منتظم، والتأكد من سلامة السيارات المستخدمة، بالإضافة إلى تفعيل زر الاستغاثة، وهو إجراء متبع في العديد من الدول حول العالم.

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