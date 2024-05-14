الثلاثاء 14 مايو 2024
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عالم

اجتماع مصرى أردنى عراقى على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب

اجتماع وزراء خارجية
اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق

ذكر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن كلًا من سامح شكري، وزير الخارجية ونظيريه الأردني والعراقي السيد أيمن الصفدي والدكتور فؤاد حسين عقدوا اجتماعًا، على هامش فعاليات اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالمنامة، وذلك للتشاور في إطار آلية التعاون الثلاثية بينهم.

وقد شهد اللقاء قيام شكري بتجديد التأكيد على الموقف المصري الثابت بدعم استقرار العراق والأردن ضد أية محاولات للنيل منهما، وأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري أكد أهمية تنفيذ توجيهات قادة الدول الثلاث بتكثيف العمل والتعاون في إطار الآلية الثلاثية باعتبارها نموذجًا للعمل العربي المشترك، مؤكدًا أن مصر تنظر للتعاون الثلاثي من منظور شامل يهدف إلى ربط مصالح الدول الثلاث ببعضها وتعظيم الفوائد المشتركة في إطار ما يربط بينهم من علاقات تاريخية وأخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة.

وقد تطرق الاجتماع أيضًا إلى التأكيد على أهمية دخول المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت، بحيث تواكب إنجازات العلاقات الاقتصادية النجاحات السياسية التي تحققت في السنوات الماضية.

واختتم السفير أبوزيد تصريحاته، بأن وزير الخارجية تناول آخر المستجدات المتعلقة بما تقوم به مصر من جهود مضنية ودور محوري للعمل على التوصل لوقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التشديد على الموقف المصري الثابت والداعي للإنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، وكذا التحذير من مغبة التصعيد الذي يقوم به الجانب الإسرائيلي وتداعياته شديدة السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

الأردن العراق مصر سامح شكري وزير الخارجية

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