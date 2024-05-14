نقيب الزراعيين: معرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة "أضخم" حدث بالقطاع في صعيد مصر

قال نقيب الزراعيين سيد خليفة، إن معرض الوادي لتقنيات الزراعة هو الحدث الزراعي الأهم والأضخم في صعيد مصر، لما يتمتع به من حضور قوي محلي وعالمي سنويا، ونافذة لاستعراض محافظات جنوب الصعيد مزاياها التصديرية، لا سيما في ظل تطبيق المعرض لمعايير الجودة لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق أعلى عائد لمزارعي الوجه القبلي وتطوير منظومة الزراعة في جنوب الصعيد.

وأضاف سيد خليفة - خلال افتتاح المعرض اليوم الثلاثاء، بمدينة الأقصر الذي يستمر حتى بعد غد- أن هذا المعرض يستضيف مزارعي محافظات جنوب الوادي بداية من محافظة سوهاج، مرورًا بقنا وأسوان والأقصر، عبر تنظيم رحلات مجانية لنقل الراغبين في حضور فعاليات المعرض والاطلاع على المنتجات التي تعرضها الشركات المشاركة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة لزيادة الصادرات وتوفير العملات الصعبة.

وأشار نقيب الزراعيين إلى أهمية دعم خطط الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الزراعة المصرية في الصعيد ومنها تطوير زراعة قصب السكر بنظام الشتلات، في منطقة كوم أمبو في أسوان، موضحا أن أسوان تتمتع بتنافسية عالية في زراعة قصب السكر، وكذلك في تنمية التمور جنبا إلى جنب مع الأقصر، لا سيما عقب تطوير منظومة تصنيع التمور لتحقيق القيمة المضافة من الإنتاج.

وشدد النقيب على ضرورة دعم خطط الدولة في إقامة كيانات اقتصادية لتجميع أكثر من هدف سواء توفير فرص عمل لأبناء الصعيد أو الاستفادة من الميزات التنافسية لكل محافظة، مضيفا أن محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان تتصف بإمكانياتها الواعدة، التي يمكن استغلالها في رفع كفاءة القطاع التصديري من الحاصلات البستانية لزيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج والصناعات الغذائية البالغة حاليًا 9 مليارات دولار.

وأوضح، أن محافظة أسيوط تتمتع بميزة نسبية في إنتاج الرمان بمعدل بلغ حوالي 53.18% من إجمالي المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية، بينما تتميز محافظة المنيا بإنتاج محصول العنب بمعدل بلغ حوالي 12.37% من إجمالي المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية.

ولفت خليفة، إلى أهمية معرض الوادي في استعراض التحديات التي تواجه الزراعة وخاصة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل وتحديث البيانات الزراعية من خلال استعراض تطور مساحة وإنتاجية أهم الحاصلات البستانية التصديرية والتعرف على الوضع الراهن لحجم الصادرات من هذه المحاصيل ومقدار احتياجاتها من الأسمدة والمبيدات والتقاوى.

وتابع نقيب الزراعيين، أن المعرض يعد بمثابة حلقة الوصل بين منتجي مختلف المستلزمات الزراعية وبين المزارعين الأمر الذي يساهم في حصولهم على المنتجات بشكل مباشر بدون وجود أية حلقات وسيطة يمكن أن تتسبب في ارتفاع سعر المنتج، موضحًا أن المعرض تشارك فيه عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية المشهود بجودة منتجاتها الأمر الذي يمنح المعرض شهادة ثقة، ويؤكد احترافية فريق العمل الذي يسعى دائمًا لتقديم أحدث وأفضل المنتجات التي يمكن أن تساهم في تعزيز الإنتاجية والتصدير.