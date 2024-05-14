الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

دورة تدريبية لتنمية المهارات القانونية للباحثين بإدارات محافظة مطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أهمية مواكبة قدرات العاملين بإدارات الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة والجهات الحكومية بما يتم من مستجدات قانونية وتشريعية جديدة. 

جاء ذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والمستشار محمود عمران بهيئة قضايا الدولة بمطروح وشبراوى منصور مدير عام الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة. 

صناع القرار

وبحث الاجتماع عقد دورة تدريبية  بعنوان “دورة صناع القرار وتنمية المهارات القانونية للباحثين القانونين” لدى جميع مدن ومراكز وإدارات ديوان عام محافظة مطروح للحفاظ على المال العام، وما تضيفه القوانين  والتشريعات الحديثة بشأن تنفيذ أحكام الصادرة لصالح الدولة وكيفية التوافق بما يلبي الصالح العام والحفاظ على أموال وممتلكات الدولة. 

محافظ مطروح مستجدات قانونية وتشريعية جديدة مواكبة قدرات العاملين مطروح قضايا الدولة

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