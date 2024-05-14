الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزير الخارجية يلتقى نظيره اليمنى على هامش الاجتماع التحضيرى لـ"القمة العربية"

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره اليمني

صرَّح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، التقي الدكتور شائع محسن الزنداني، وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية المُنعقِدة في المنامة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن لقاء شكري وزير خارجية اليمن تناول مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ومسارات العمل المشتركة لتعزيزها وتطويرها، حيث أكد شكري موقف مصر الثابت إزاء دعم اليمن الشقيق حكومةً وشعبًا، والتطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي، بما في ذلك من خلال استئناف عمل آلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية.

جانب من اللقاء

وأوضح السفير أحمد أبوزيد أن شكري حرص، خلال اللقاء، على الاستماع لتقييم نظيره اليمني لمستجدات الأوضاع في اليمن الشقيق، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، فضلًا عن تقييمه للجهود الدولية والإقليمية الساعية للتوصل لحل مستدام للأزمة اليمنية، وإرساء الهدنة والسلام في البلاد.

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية التزام مصر الثابت تجاه توفير كل أوجه الدعم للتوصل لحل سياسي مستدام وجامع لكل الأطراف اليمنية، يحفظ وحدة الشعب اليمني الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه، ويستند إلى المرجعيات الأممية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، والقرارات والجهود الخليجية والعربية ذات الصِلة. كما تمَّ التشديد على رفض تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر.

ومن جانبه، وَّجه الدكتور شائع الزنداني الشكر لمصر قيادةً وشعبًا، معربًا عن تقديره للدور المتوازن والداعم الذي تتبناه مصر تجاه تعزيز الاستقرار في اليمن، ومساندة الشعب اليمني الشقيق، مثمنًا استضافة مصر لأعداد كبيرة من الأشقاء اليمنيين على أراضيها ومواصلة تقديم كل التسهيلات لهم.

مصر وزير الخارجية اليمن

الأكثر قراءة

ضحية سواق أوبر: مش هتلمسنى غير لو موتنى.. وقرارات عاجلة من النيابة

عاجل.. ثالوث الفشل الاستخباراتى الإسرائيلى.. تقرير عبرى يفضح تل أبيب

ضعيف السمع.. صديق "سائق أوبر" المتهم بخطف فتاة من التجمع يكشف مفاجآت جديدة

سائق يخنق زوجته بسلسلة جنزير فى الهرم

"بتقاومى ودمك سايح".. ضحية جديدة لـ"سائقى أوبر" تتعرض لمحاولة الاغتصاب والخطف

البنك الأهلى يرفع حدود سحب بطاقات ائتمان العملات الأجنبية للمشتريات الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟