الثلاثاء 14 مايو 2024
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أسامة السعيد: القمة العربية فى البحرين فارقة وتأتى فى ظروف استثنائية

الكاتب الصحفي الدكتور
الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد

قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد إن القمة العربية في البحرين، فارقة وتأتي في ظروف استثنائية بكل المقاييس.

وأضاف السعيد خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز": "نحن أمام عدوان إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 7 أشهر، وتعنت إسرائيلي واضح في التجاوب مع أية جهود للتهدئة، وأمام بيئة دولية غير ضاغطة على إسرائيل لكي تتراجع عن هذا العدوان، وبالتالي نحن أمام خسائر فادحة تتزايد على مدار الساعة وليس على مدار الأيام".

وأكد أن الموقف العربي مهم جدًا لكي يستمع العالم لصوت عربي موحد يدرك تمامًا أن استمرار هذا العدوان على غزة يمثل خطرًا وخرقًا للقانون الدولي الإنساني، بل وخطرًا على منظومة الأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن القمة العربية في البحرين فارقة في الزمان والمكان، وأيضًا ستنظر إلى العديد من الملفات الأخرى المهمة.

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